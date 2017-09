Faeldon desididong kasuhan si Trillanes

Hiniling ng kampo ni dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon sa Senate Blue Ribbon Committee na payagan itong makalabas sa kanyang detention facility sa Lunes.

Ito, ayon kay Atty. Jose Diño Jr., ay upang personal na ihain ang reklamo laban kay Senador Antonio Trillanes IV.

Sinabi ni Diño na nais nilang lumabas si Faeldon alas-11:00 ng umaga sa Lunes at babalik din naman agad sa detention facility sa tanggapan ng Sergeant-at-Arms matapos ang paghahain ng reklamo.

“We commit and undertake to complete the filing in 15 minutes or less, and immediately thereafter, that Capt. Faeldon will return straight to his detention room not later than 11:15 am on the same day,” pahayag ng abogado.

Una nang sinabi ni Faeldon na sasampahan din niya ng ethics complaint si Trillanes dahil sa mga akusasyon nito laban sa kanya kaugnay sa tara system at shabu shipment na nakalusot sa BOC.

Sa panig naman ni Trillanes, sinabi nito na handa siyang harapin ang reklamo ni Faeldon.

“Kung ano man ethics case na yan, haharapin ko yan. But I won’t be distracted. Talagang oobligahin namin siyang humarap sa committee at sagutin yung mga katanungan,” pahayag ni Trillanes.

Sa Lunes ay nakatakda namang dinggin ng Senate Ethics Committee ang reklamo ni Faeldon laban kay Senador Panfilo Lacson.