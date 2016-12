Face off sa Senado posible: De Lima vs congressmen

By Boyet Jadulco

Maaaring magkaroon ng face off sa Senado sina Sen. Leila de Lima at ang mga complainants ng Kamara sa pangu­nguna ni House Speaker Pantaleon Alvarez.

Tiniyak ni Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III, chairman ng Senate committee on ethics, na bibigyan niya ng pagkakataon ang mga complainants na harapin ang inirereklamo nilang si Sen. De Lima.

Bukod kay Spea­ker Alvarez, kasama rin sa complainant si House Majority Leader Rodolfo Fariñas at Oriental Min­doro Rep. Reynaldo Umali na kumpare ni De Lima.

“Bibigyan namin ng pagkakataon ‘yung mga nagko-complain na harapin s’ya at bibigyan din natin ng pagkakataon s’ya na harapin ‘yung mga nagko-complain kung merong value ‘yung complaint,” paliwanag ni Sotto.

Pinalilipas muna ni Sotto ang holiday season bago pagulungin ang pro­seso sa mga nakabinbin ­na reklamo kay De Lima.

May tatlong ­reklamo na ang isinampa ­laban kay De Lima sa ethics committee, dalawa ay may problema sa jurisdiction dahil nangyari ito noong panahon na kalihim pa ng Department of Justice (DOJ) si De Lima.

Sa umiiral na patakaran sa Senado, maaari lang maparusahan ang isang senador kung ang nagawa niyang kasalanan ay nangyari habang sila ay senador.

Sa ikatlong kasong isinampa ng tatlong complainant ng Kamara, inireklamo nila ang pag-utos ni De Lima sa dati niyang dri­ver at karelasyon na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa imbestigasyon ng Kamara sa koneksyon umano ng senadora sa Bilibid drug trade.