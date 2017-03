Extortion vs De Lima dapat mapatunayan ni Napoles

Kung may katibayan sa paratang na tinangka umanong kikilan ni Senadora Leila De Lima si Janet Lim-Napoles ay ang huli umano ang dapat maglabas ng ebidensya.

Binigyang-diin ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na kung sino man ang nagbibintang ay siya ang dapat na maghatag ng pruweba.

“You know consistent ako sa mga posisyon ko eh: One who alleges must prove. Kung merong pruweba iyang si Napoles ay ilabas niya, hindi pupuwede iyong mag-aakusa tayo gaya ng ginagawa ni De Lima na nag-aakusa na walang pruweba, ganundin si Napoles, kailangan prubahan mo din para maniwala ang tao,” ani Panelo sa isang pana­yam kahapon.

Katulad din, aniya, ito ng mga bintang sa Naga­Leaks patungkol naman kay Vice President Leni Robredo.

“Pareho din iyan nu’ng ano, merong akusasyon doon sa mga pamilyang Robredo, mga kalaban sa pulitika ito supposed to be. Pero ang posisyon ko diyan, kapag nag-akusa­ ka, prubahan mo kasi.

Hindi puwede iyong maniniwala na lang kami sa lahat ng pinagsasabi mo, you have to prove them. Otherwise, we will be ­besmirching the reputation of people without proof. It’s very unfair,” paliwanag pa ni Panelo.