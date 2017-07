Extension ng ML, bakit 5 buwan?

Kinuwestiyon ng oposisyon sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang panukala ng Palasyo ng Malacañang na palawigin ng limang buwan o hanggang Disyembre 31, 2017 ang Martial Law sa Mindanao.

Ayon kay Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat, hindi umano nito maintindihan kung bakit limang buwan ang hinihingi ni Pangulong Rodrigo Duterte ng extension ng Martial Law sa Mindanao at bigyan ng extraordinary powers ang Armed Forces of the Philippines (AFP) para labanan ang terorismo sa Mindanao.

“Has the AFP presented solid and concrete reasons why it needs five months to annihilate Maute and IS-aligned terrorist in Marawi? Are both AFP and PNP saying that the terrorist threat has expanded beyond Lanao to include all of Mindanao and that five months of Martial Law is needed to control that threat?” mga tanong ni Baguilat.

Para naman kay Akbayan party-list Rep. Tom Villarin, walang dahilan para palawigin pa ng limang buwan ang Martial Law sa Mindanao dahil mismong si Duterte ang nagsabi na sa loob ng 15 araw ay tapos na ang problema sa Maute at Abu Sayyaf sa Marawi City.

“It seems they are not sure when to end Martial Law nor do they have clear outcomes. It is sending jitters to everyone who don’t want it extended or expan­ded,” ayon pa kay Villarin.

Maging ang mga militanteng mambabatas ay hindi pabor kahit isang araw na extension sa Martial law dahil lalong darami umano ang evacuees, lalala ang human rights violations, at titigil ang buhay ng taga-Mindanao.

Ngunit para kay House Speaker Pantaleon Alvarez kumpiyansa itong ‘swak’ na ang Martial Law extension sa Mindanao kasunod ng nakatakdang isagawang special session ng Kongreso sa Sabado, Hulyo 22.