EXTENSION NG MARTIAL LAW HIHIMAYIN NA NG AFP AT PNP

Itinakda na sa susunod na linggo ng Philippine National Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP) ang pagpupulong para sa usapin ng pagpapalawig ng Martial Law sa Mindanao.

Ayon kay PNP chief Director General Ro­nald dela Rosa, mahalaga ang kanilang gagawing pagpupulong kasama ang kanilang counterpart sa militar dahil dito tatala­kayin kung kailangan pa bang palawigin ang pagpapatupad ng Batas Militar bago pa mapaso ang 60-araw na pag-iral ng Martial Law sa Mindanao.

Una nang sinabi ni PNP chief na nagkausap na sila ni AFP Chief of Staff Gen. Eduardo Año kung saan kanilang napag-usapan ang posibilidad ng pag-extend sa Martial Law.

Pahayag ni Dela Rosa na posibleng kanilang ire­rekomenda sa Pangulo na buong Mindanao pa rin paiiralin ang Batas Militar.

Giit ni PNP chief na halos lahat ng rehiyon sa Mindanao ay mayroong binabantayan ang PNP at AFP partikular sa regions 9, 10, 11, 12, ARMM at Caraga.

Samantala, kinumpirma ni Dela Rosa na mataas pa rin ang banta ng terorismo sa ilang mga rehiyon sa Mindanao.

Aniya, consistent pa rin ang natatanggap nilang banta partikular sa Region 11 partikular ang Davao, Region 9 sa Zamboanga City, Region 10 partikular ang Iligan City at Cagayan de Oro City, sa Region 12 ang General Santos City, Pikit North Cotabato.

Sa Caraga region wala naman silang namo-monitor pero kanilang binabantayan ang Butuan at Surigao area dahil ito ‘yung ruta na pwedeng daanan mula Visayas at Luzon.

Kaugnay nito, nagtataka naman si Sen. JV Ejercito kung bakit kailangan pang i-extend ang Martial Law gayong naniniwala naman si Pangulong Duterte na matatapos na ang kaguluhan sa Marawi sa loob ng sampu hangang 15 araw.

Naunang sinabi ni Duterte na maaari nang matapos ang krisis sa Marawi sa loob ng 10 hanggang 15 days.

“We will finally decide after we get the briefing,” wika ni Ejercito sa isang ambush interview.

Sa Hulyo 22 na matatapos ang 60-day Martial Law sa Mindanao matapos itong ideklara ni Pangulong Duterte noong Mayo 23.