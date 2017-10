Expulsion kay Hontiveros pwede — Aguirre

Tiwala si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na expulsion ang maaaring ipataw ng Senado kay Senador Risa Hontiveros kaugnay sa kanyang ethics complaint.

“Ang prayer dun either she be suspended or expelled from the senate,” pahayag ni Aguirre.

Sinabi ni Aguirre na malinaw ang pagsuway ng senador sa konstitus­yon nang kunan ng lara­wan at isapubliko nito ang kanyang pribadong mensahe.

“Yan ang pinakagrabeng ginawa ng isang senador na habang andun siya sa loob ng Senate nag-violate siya ng konstitus­yon at sinasalaula niya ang Senado nang ilang beses,” saad ni Aguirre.

Inihain kahapon ni Aguirre ang ethics complaint laban kay Hontiveros makaraan itong magsampa ng kasong pag­labag sa Anti-wiretapping Law sa Pasay City Prosecutor’s office.

Nag-ugat ang paghahain ng kaso ni Aguirre ng inilabas ni Senador Hontiveros ang larawan ng kalihim na may ka-text habang nasa loob ng Senate hearing.

Sa larawan, mababasang ka-text ni Sec. Aguirre ang isang dating Congressman Jing Paras at pinamamadali ng kalihim ang mga kaso laban kay Hontiveros.

Ayon kay Aguirre, 3 counts ng violation sa Anti-wiretapping Law ang isinampa niya laban kay senadora.

Una dito ang pagkuha ng kanyang larawan, ikalawa sa pagpapa-examine ni Hontiveros sa ilang eksperto na authentic ang larawan at cellphone ni Aguirre.

Ang ikatlo naman dahil sa pagpresenta ng senadora ng larawan sa kanyang privilege speech na napanood sa buong mundo.