Exposé ni Lascañas iimbestigahan ng Senado

Tuloy ang pagdinig ng Senado sa pasabog ni ­retired SPO3 Arthur Lascañas sa kabila ng pagtutol ng ilang senador na pawang­ mga kaalyado ng administrasyon, dahil sa pagiging sinungaling umano nito.

Matapos ang caucus at mainit sa debate sa plenaryo ng Senado, naresolba­ rin ng liderato ng Senado na panatilihin sa Senate committee on public order and dangerous drugs na pinamumunuan­ ni Sen. Panfilo Lacson ang pagdinig sa exposé ni Lascañas.

“Given the manifestation of Sen. Lacson, the chair believes that there is no necessity to invoke Section 14, hence, I will not be forming a special committee,” hatol ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel.

Nauna rito ay nagkaroon muna ng closed door meeting ang mga senador para tahimik na ayusin ang hindi nila pagkakasundo sa nasabing isyu.

Hindi dumalo sa ­caucus si Sen. Richard Gordon, chairman ng Senate committee on justice and ­human rights, bagkus ay nagbigay na lang ito ng privilege speech kung saan nanindigan siyang hindi niya iimbestigahan ang nasa­bing isyu dahil nagsalita na sa kanyang komite si Lascañas noong Oktubre 3, 2016 na walang katotohana­n na may Davao Death Squad (DDS) si Pangulong Duterte noong mayor ito ng Davao City.

“This is not the proper forum for this man who has lied, who has killed, who murdered his own brothers… Pinatay niya kapatid niya. Bibigyan niyo ng forum ‘yan? Excuse me! Pardon me!” ani Gordon.

Tutol din si Sen. Manny Pacquiao na bigyan ng pagkakataon si Lascañas na marinig ang kanyang testimonya dahil baka maging precedent ito sa iba pang testigong nagsinungaling na bumalik at baguhin ang testimonya.

Dahil sa pagtanggi ni Gordon, nagrekomenda ­naman si Sen. Grace Poe na bumuo na lang ng special committee para dinggin ang exposé ni Lascañas, alinsunod sa Section 14, Rule 10 ng Senate Rules.