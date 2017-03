Expiration ng prepaid call, text alisin

Sa patuloy na pagsusulong ng kapakanan ng mga mamimili, naghain kamakailan si Quezon City Rep. Winston ‘Winnie’ Castelo ng panukalang batas na magbabawal sa mga telecommunication companies na lagyan ng expiration date ang mga prepaid call at text.

Ayon kay Castelo, layunin ng ‘Prepaid Load Protection Act’, na pigilan ang hindi makatarungang pagkawala ng mga load credits na hindi nagagamit ng mga subscribers.

Inihain ni Castelo ang makabuluhang bill sa gitna ng mga reklamo ng milyun-milyong telco subscribers laban sa ‘missing’ o ‘forfeited load credits’ dahil na rin sa expiry dates.

“While the use of prepaid call and text card is convenient because it allows subscribers to spend according to their needs, it is subject to an ­expiry date wherein unused credits are forfeited upon such time regardless of the amount,” paliwa­nang ni Castelo.

“This creates an unfair situation where customers who have paid for the telecommunication networks’ services do not get the full value of the money they spent,” dagdag pa ng mambabatas.

Ikinalungkot naman ni Castelo na sa halip na tugunan ng National Telecommunication Commission (NTC), ang ahensiya na dapat nangangalaga sa kapakanan ng publiko, ay nagpalabas pa ito ng polisiya pabor sa maling gawain ng mga telco.

Aniya, base sa Memo­randum Circular No. 03-07-2009 ng NTC, guma­wa pa ang ahensiya ng ‘schedule of rates at corresponding periods of validity’ kung saan ang mga prepaid loads na mas malaki ay may mas mahabang validity.

Dahil dito, sinabi ni Castelo na agad niyang aaksyunan ang mabilis na pagpapasa ng kanyang panukalang batas.