Executives ng multinational company, ipakulong — Villar

Binalaan ng isang senador ang mga ­executive ng multinational companies sa bansa na ­ipakulong dahil sa paggawa ng mga plastic sachet na ­kalimitang itinatapon sa dagat, ilog at estero na sumisira sa ating kalikasan.

“I-retrive n’yo ‘yung sachet n’yo kundi ipapakulong namin ‘yung COO n’yo,” babala ni Sen. Cynthia Villar sa mga kinatawan ng multinational company sa bansa.

Nagsagawa ng pagdinig ang senate committee on environment and natural resources sa ­Senate Resolution No. 329 upang malaman kung may ­ginagawa ng hakbang para matigil ang pagtatapon ng plastic waste sa karagatan.

Sa naturang hearing, sinermunan ni Villar ang kinatawan ng mga kumpanya sa bansa na nagbebenta ng kanilang produkto sa plastic sachet.

Aniya, dapat makasuhan din ang mga multi­national companies dahil ang mga alkalde ­lamang ang kinakasuhan sa hindi pagsunod sa Solid Waste Management Act gayung ang ugat ng problema ay ang mga kumpanyang gumagamit ng ­sachet sa kanilang produkto.