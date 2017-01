Excise tax sa langis ikinambyo

Kumambiyo ang Kamara sa panukalang pagpataw ng excise tax sa gasoline at ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez maraming maaapektuhan sa ganitong hakbang kaya naman mas tutukan na lamang ang tax collection efficiency ng BIR at BOC.

Ayon kay Alvarez, inatasan na nito si Committee on Ways and Means Quirino Rep. Dakila Cua na pag-aralan muna ang ipinapanukalang pagpataw ng dagdag na tax.

Sinabi pa ni Alvarez na sa halip na dagdag na bubuwisan ay mas mainam na paganahin ng pamahalaan ang pangongolekta ng 12% Value added tax (VAT).

Ani Alvarez, maraming negosyo ang hindi nagbabayad ng VAT na siyang dapat seryosohin ng BIR para tumaas ang tax collection nito.

“Kapag iyong output VAT mo, pwede mong i-compensate doon sa input VAT mo, so wala ka ngayong babayaran na tax o buwis, kaya iyong koleksyon natin ganoon kababa. BIR should address this, it can’t be that they will not address the inefficiency and then just impose new taxes,” paliwanag ni Alvarez.

Naniniwala si Alvarez na kung magkakaroon ng efficient tax collection ang BIR ay hindi na kailangan pa ng dagdag na buwis na papasanin ng taumbayan.

Iminungkahi nito na magkaroon ng sistema ang BIR na mamomonitor nito ang benta ng mga establisimiyento at kung nakakasunod sa VAT payment.