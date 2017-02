Excise tax sa bagong sasakyan tinalakay na sa Kamara

Sinimulan na ng ­Kamara na dinggin ang panukala ng Department of Finance (DOF) na ­itaas ang excise tax para sa mga bagong sasakyan.

Giniit ni Finance Secretary Carlos Dominguez na bukod sa dagdag kita sa pamahalaan ay maka­tutulong din para maibsan ang trapik kung itataas­ ang ­excise tax sa mga bagong sasakyan.

Aniya, magmamahal­ ang presyo ng mga ­sasakyan kaya hihina­ ang sales growth nito­ at mababawasan ang volume­ ng mga sasakyan sa kalsada.

Sinopla naman ni House Ways and Means Committee Chairman Carlos Dakila Cua ang argumento ni Dominguez. Aniya, hindi siya kumbinsido na kung itataas ang excise tax sa mga sasak­yan ay mababawasan ang trapik dahil ang trapik naman ay nararanasan lamang sa mga urban areas gaya ng Metro Manila.

Kung ganito umano­ ang posisyon ng DOF ay marapat na i-exempt nito­ sa mas mataas na tax ang mga lugar na walang problema sa traffic.

“I am not totally convinced with the propo­sal imposing excise tax on automobiles to lessen the impact of the proposal imposing excise tax on cars. The excise tax on automobiles should be targeted only to those areas in the country where there are traffic problems,” paliwanag ni Cua.

Sa ilalim ng Comprehensive Tax Reform Package ng mga economic managers ni Pangulong Rodrigo Duterte itataas sa 4% ang excise tax kung ang net manufacturer’s price/importer’s selling price ay mababa sa P600,000; kung nasa P600,000 hanggang P1.1 million, ang excise ay P24,000 at dagdag pa na 40 percent kung ang halaga ng sasakyan ay mataas sa P600,000.