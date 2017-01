Ex-gov. Umali tuloy ang pagtulong sa mga magsasaka

By Jun Tadios

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nangako si dating Nueva Ecija Governor Aurelio ‘Oyie’ Umali na ipagpapatuloy ang pagtulong sa mga magsasaka ng probinsya at hindi ito magpapaapekto sa desisyon ng Office of the Ombudsman hinggil sa reklamong pork barrel scam.

Kahapon sa press conference sa Quezon City, sinabi ng abogado ni Umali na si Atty. Honorio Eduardo Reyes III na maghahain sila ng motion for reconsideration para sagutin ang findings ng Ombudsman hinggil sa umano’y P15 million na Priority Development Assistance Fund (PDAF) noong kongresista pa ng 3rd district ang dating gobernador.

Ayon kay Reyes, malinaw na napunta sa subsidiya ng mga magsasaka ang P15M na PDAF ni Umali at napakinabangan ito sa pamamagitan ng ipinagkaloob na libreng pataba at libreng water pump sa mga magsasaka ng Gabaldon at General Natividad.

Ipinagmalaki rin ng abogado na naging tapat at nanungkulan si Umali para sa interes ng maliliit na mamamayan ng probinsya kaya’t imposib­leng sa maliit na halaga ay magagawa nitong sirain ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng taumbayan.

Nanawagan din ang dating gobernador sa mga taga-Nueva Ecija na huwag padadala sa pamumulitika ng kanyang mga kalaban sa pulitika.