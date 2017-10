Ex-congressman kaso pa more sa pork barrel

By Eralyn Prado

Sinampahan ng pa­nibagong kaso ng graft at malversation sa Sandiganbayan si dating La Union Rep. Tho­mas Dumpit Jr. dahil sa umano’y maanomal­yang paggamit ng Priority Development Assistance Fund (PDAF) nito.

Batay sa impormasyon sa mga bagong kaso ni Dumpit, lumitaw na taong 2008, noong kongresista pa ito ay naglaan ng P14.5 milyon ng kanyang pork barrel para sa livelihood program ng mga magsasaka sa kanyang nasasakupan.

Pumasok umano sa isang Memorandum of Agreement (MOA) si Dumpit at ang National Agri-Business Corporation (NABCOR) kasama ang Kasangga sa Magandang Bukas Foundation Inc. (KMBFI) para ang naturang non-governmental organization (NGO) ang magpatupad ng proyekto.

Lumilitaw na gumawa umano ang NGO ng pekeng dokumento para pa­labasing naipatupad ang mga programa ni Dumpit kahit pawang ghost pro­jects pala ang mga ito.

Kasama sa kinasuhan ang mga opisyal ng NABCOR na sina Alan Jave­llana, Rhodora Mendoza, Romulo Relevo, at Julie Villaralvo-John gayundin si Marilou Antonio ng KMBFI.

Inirekomenda ang P40,000 piyansa sa bawat indibiduwal para sa kasong malversation habang P30,000 naman sa graft.

Una na ring kinasuhan si Dumpit ng graft at malversation kaugnay pa rin sa maanomalyang paggamit nito sa kanyang pork barrel.