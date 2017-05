Ex-army natigok sa kalsada

Sa gilid ng kalsada inabutan ng kanyang kamatayan ang isang 68-anyos na retiradong army officer kamakalawa ng hapon sa Ermita, Maynila.

Napag-alaman na sumuka muna bago tuluyang binawian ng buhay ang biktimang si Orlando Villa, 68, isang retired army officer at residente ng 905 Padre Faura Street, sa Ermita.

Ayon sa imbestigasyon ni SPO1 Joseph Kabigting ng Manila Police District -homicide section, dakong alas-3:55 ng hapon nang masawi ang biktima sa harapan ng gusali ng Girl Scout of the Philippines na matatagpuan sa Padre Faura Street, kanto ng Leon Guinto Street sa Ermita.

Nabatid sa mga empleyado ng Girl Scout of the Philippines na sina Jesel Engado at Jennelyn Sandoval, napuna umano nila ang biktima na nagsusuka sa tabi ng poste ng kuryente, kaya’t inabisuhan nila ang kanilang security guard na si Leo Superal na tulungan ang biktima na tila may karamdaman.

Kaagad namang tumalima si Superal ngunit paglapit niya ay napunang tila hindi na humihinga ang biktima habang nakasandig sa poste, kaya’t itinawag na ng mga empleyado sa 911 police hotline ang pangyayari.

Rumesponde naman ang mga tauhan ng MPD-Station 5 sa lugar at nakumpirmang patay na ang biktima.