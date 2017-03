EU ‘di alam ang sitwasyon ng Pilipinas

Inakusahan ng Palasyo ng Malacañang ang European Union (EU) na hindi nauunawaan ng mga ito ang peace and order si­tuation sa bansa.

Ito ang tugon ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella kay European Trade Commissioner Cecilia Malstrom na nangangamba sa gina­wang pagpasa ng Kamara sa death penalty bill.

“Considering anything, hindi naman pwedeng pabayaan ng gobyerno na… ma-delay siya, madiskaril sa kanyang… madiskaril lalo na sa mga threats ‘no,” paliwanag ni Abella sa isang panayam.

“Kasi parang threat ‘yan ng mga international communities sa atin eh ‘no? Katulad nung sa EU ‘no, dahil hindi nila si­guro maarok, hindi nila maintindihan, hindi nila makuwan talaga kung ano ba talaga ang nangyayari dito,” dagdag ni Abella.

Matatandaang nitong Biyernes ay nagbabala si Malstrom na maa­ring mawala ang bilyong investment sa Pilipinas dahil sa ginawang pagbuhay sa parusang bitay at pagpapababa sa edad ng kriminal.

Pinuna rin ni Malstrom ang nangyayaring extrajudicial killings sa bansa kasabay nang pina­igting na war on drugs ng gobyerno simula noong Hulyo ng nakaraang taon.

Ngunit nilinaw ni Abella na ang kawalan ng batas sa bansa ay ma­lawak at nangyayari bago pa manungkulan na Pa­ngulo ng bansa si Duterte.

“Unang-una, kailangan natin maging safe at secure ang ating bayan… Saka ‘pag naandiyan ‘yan, susunod din ang lahat ng ano, itong economic growth na hinahanap natin,” ayon pa kay Abella.

“Pero po siguro linawain natin ‘no na ang Presidente ay hindi isang diktador, ang ating… ‘yung ating Lehislatibo at saka Judiciary ay independent naman sila at saka… so kumbaga we’re working cooperation with them ‘no,”sabi pa ng Palace spokesperson.