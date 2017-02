Ethics complaint vs Trillanes

Tanging si ­Senador Antonio Trillanes ang sinampahan ng ethics complaint sa Senado, ­ayon kay Senate Majo­rity Leader Vicente ­‘Tito’ Sotto III.

Ayon kay Sotto, chair ng komite, bagama’t hindi pa niya nabasa nang buo ang reklamo, may kinalaman aniya ang reklamo sa naging alegasyon ni Trillanes kay Makati Mayor Jejomar Binay dalawang taon na ang nakakaraan.

Partikular dito ang alegasyon nitong sinuhulan ni Binay ang Court of Appeals Justices ng P25 milyon kapalit ng pagharang sa suspension order laban sa alkalde.

Bukod pa umano sa pagtawag nito kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte bilang murderer.

Isinampa umano ang reklamo ni Atty. Abelardo de Jesus. Si De ­Jesus rin ang nagsampa ng ­ethics complaint laban kay Senador Leila de Lima.

Sinabi naman ni Sotto, hindi pa niya maaaring bigyan ng kopya ang mga miyembro ng komite dahil maaaring magkaroon pa ng pagbabago sa committee membership matapos ang nangyaring reorganisasyon sa kapulungan.

“I have no intentions of distributing copies yet to the members of the ethics kasi baka magbago membership ko,” ­ayon pa kay Sotto.

Hindi naman natinag ang senador sa kinakaharap na ethics complaint.

“Bring it on. Sige lang. Gawin na nila lahat. Game ako dyan, handa ako ­dyan hindi ako natitinag dyan.

I’ve been through a lot in my life kaya hindi ako basta-basta natitinag sa mga ganyan,” ayon kay Trillanes.