Ethics complaint vs Lacson ipinalilipat

Hiniling ni dating Customs Commissioner Nicanor Faledon sa liderato ng Senado na alisin sa Sena­te Ethics Committee ang pagtalakay sa kanyang ethics complaint laban kay Senador Panfilo Lacson.

Nais ni Faeldon na ili­pat sa Senate Committee of the whole ang kanyang reklamo dahil sa hindi aniya­ patas na paghawak ng mga miyembro ng ­Ethics Committee.

“Ibang-iba ang sinabi nila na fair daw sila vs sa gawa at salita nila base sa transcript at video foo­tages ng meeting nila last September 25 kung saan hindi man lang ako inimbita even on an observer status,” ani Faeldon.

Pinuna rin ni Faeldon ang presensya ng dalawang staff ni Lacson sa pagtalakay kahit aniya bawal sila.

“Nag-enter na ba yung tatlong senador ng appearances nila as counsels for the respondent,” saad pa ni Faeldon.

Ang ethics complaint laban kay Lacson ay pinagdesisyunang maging ‘hold in abeyance’ dahil sa hindi pa rin pakikikipagkoo­perasyon ni Faledon sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa 6.4 billion pesos shabu shipment na nakalusot sa BOC.