Erik, interesado kay Miss Great Britain

Ano kaya itong pinapakalat na may interes si Erik Santos kay Jamie-Lee Faulkner na Miss Great Britain noong Miss Universe?

Do we really believe that?

Nang wala nang maisip na kanta si Erik para sa bagong nili-link sa kanya — sabi na lang niya, Over and Over.

Parang over and over na rin lang tayong pinaniniwala na may ­girlfriend si Erik.

Kumita na ‘yun ­kina Rufa Mae at Angeline Quinto. Ano beh?!

***

TAMA lang ang desisyon na ‘wag nang mag-Darna si Angel Locsin.

Bukod sa sakit niya sa likod, mukhang mataba at mabigat pa rin siya.

Mukhang mahihirapang ­bumalik si Angel sa kanyang dating ­pangangatawanan dahil nagkaka­edad na siya.

At ang mukha niya, mukhang manas na ­Darna kung ipinilit pa.

***

Ngayong may pelikula na at bagong teleserye pati commercials sina Elmo Magalona at Janella Salvador, ­paano na si Marlo Mortel na kapartner noon ni ­Janella sa Regal Films?

Well… sana, ­mahanap na ni Marlo ang sarili ­niya para maging free & happy na siya!!!

***

Magsisimula ang reshowing ng Voltes V sa March 27 featuring the voices of Bea Binene, Derrick Monasterio, Ken Chan, Jak Roberto at ­Hiro Peralta.

Kung boses din lang, sana ay isinali si Jake Vargas.

Mas OK kaya na ­boses na lang ng mga Kapuso Stars na ito ang gamitin kaysa pag-arte nila?