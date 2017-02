ERICH: Nagmahal. Nasaktan.

NEW LOOK, new life, new beginnings ang peg ng bagong hiwalay na si Erich Gonzales.

Bagong gupit ang ex-girlfriend ni Daniel ­Matsunaga sa renewal of contract nito sa ABS-CBN kung saan nito ­inamin ang tungkol sa breakup.

Nagmahal. Nasaktan. Nagpa-short hair.

Maraming nagkagusto sa layered bob-length hairstyle ni Erich, na ­moving on na mula sa naunsyaming relasyon nila ni Daniel.

Halatang ­galing sa iyak ang ­26-anyos na Kapamilya actress at kita sa mga mata ­niya ‘yung sakit na ­nararamdaman niya.

In fairness ay ­pinuri ng netizens ang pag-handle ni ­Erich sa sitwasyon.

Walang drama. Walang pabebe. Diretsong sagot lang sa mga tanong.

Iniwasan niyang magdetalye at sagutin ang isyung PERA ang pinag-ugatan ng split-up nila ng Brapanese hunk.

Mabilis niyang nilinaw na walang third party sa ­hiwalayan, pero ‘yung masalimuot na usapin ng pera ay hindi ­niya ina­min o itinanggi kaya nabibigyan ito ng kahulugan ng iba.

Nag-post na ulit ng pic niya sa Instagram si Erich at puwede na ulit mag-comment sa IG niya, na ikina­tuwa ng supporters niya.

Sila lang ni Daniel ang nakakaalam ng totoong dahilan ng hiwalayan nila.

Kasal na lang ang kulang sa dalawa kaya may mga nagulat dahil akala ay pam-forever na ang DanRich.

Pero meron ding hindi na nabigla sa nangyari.

Si Daniel kasi ay may record na matapos dalhin ang nobya noon na si Heart Evangelista sa Brazil ay naghiwalay ang dalawa.

Ang DanRich ay nagbakasyon abroad, pagbalik ay breakup na ang kasunod.

Maging si Erich ay balitang nagbabalak nang magpakasal noon sa non-showbiz boyfriend nito of 4 years.

Pero nang ma-meet niya si Daniel at magkahulugan sila ng loob ay nag-break sila ng kanyang boyfie in favor of Mr. Matsunaga.

***

Medyo harsh ang ibang fans kay Daniel na ewan kung bakit parang ang tingin ng iba ay mukhang pera kaya feeling nila ay pera ang ugat ng pagkakasira ng DanRich.

Hindi na naka­pagpigil si Daniel ­kaya nag-comment ito sa IG post, “My relationship was never about money. I always worked really hard to have what I have today and thank God my life is NOT based around money.

“I have respect for myself and I don’t depend on anybody to earn anything cause everything that I have comes from the Lord.

“Do not judge without knowing what happened. God bless you guys.”

Marami ring Dandan fans ang nagbigay ng messages of support sa binata.

May nakiusap din na sana ay huwag i-delete ni Daniel ang photos nila ni ­Erich dahil ‘yun na lang daw ang naiwan sa fans na nandito pa rin para sa DanRich.

Si Erich kasi ay totally binura na lahat ng memories nila ni ­Daniel sa IG at in-unfollow na ang buong Matsunaga family na naging very close sa dalaga at parang pamilya na niya.

Sagot ni Daniel sa concerned fan, “I won’t delete po… will never do that.”

Mariin ang pagtanggi ng Brapanese hunk sa isyu ng pera, kaya lang ay medyo NABAHIRAN ang credibility ni Daniel sa pagtanggi ni Erich sa CLAIM niya na nag-uusap silang dalawa.

With full conviction ang pagkakasabi ni Erich na hindi totoo ‘yon at hindi rin sila friends.

At this point ay puwedeng pagdudahan ang anumang statement na manggagaling kay Daniel.

At siyempre, si girl ang mas paniniwalaan kesa kay boy.