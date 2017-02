ERICH, IYAK NANG IYAK SA HARAP NI DANIEL

Tweet on Twitter

ILAN sa mga taga-Star Magic ang nag-post ng mga kuha nila sa mag-ex na sina Daniel Matsunaga at Erich Gonzalez na nasa Mabuhay lounge ng Philippine Airlines.

Lumipad sila kamakalawa ng gabi para sa show nila sa San Francisco, California.

Pinagharap muna sila ng Star Magic noong Miyerkules nang gabi para pag-ayusin.

Ayon sa kuwentong ipinarating ng ilang nandoon, iyak nang iyak si Erich, at yumakap lang daw si Daniel sa kanya.

Pero ang mabuti ay napag-ayos na ang dalawa, at wala na raw magsasalita tungkol sa kanilang hiwalayan.

Nasa official statement ng Star Magic na sinabing maayos ang pag-uusap ng dalawa.

Sabi sa statement na ipinadala ng Star Ma­gic, “Walang kinalaman ang pera o third party sa kanilang paghihiwalay.

“Pakiusap nina Erich at Daniel na huwag ida­may ang kanilang pamilya sa issue.

“Hiling din ng dalawa ang pag-unawa at pagkakataong maayos nang pribado ang kanilang relasyon.”

Masaya ang mga taga-Star Magic na okay ang dalawa nang umalis sila pa-Amerika.

Mamayang gabi na magsisimula ang Full House Tonight ni Regine Velasquez sa GMA 7 pagkatapos ng Magpakailanman.

Natutuwang ikinuwento ni Regine na makikita sa programang ito na enjoy sila sa kanilang ginagawa.

Dito sa taping ng Full House Tonight nae-extend si Regine ng pack-up.

Strictly 12:00 midnight kasi dapat pack-up na si Regine dahil iyun ang nakasaad sa kontrata niya.

Pero dito sa Full House Tonight, okay lang sa kanya na nae-extend minsan dahil masaya sila sa set lalo na’t tawa lang nang tawa si Regine sa mga bading na kasama niya.

“Gusto ko pag nagtatrabaho ako ‘yung tawa lang ako nang tawa, eh.

“Ayaw mo naman na magtrabaho ka na busa­ngot ka lagi. Kasi, sa totoo lang, you know our job na glamorous job, pero it’s hard.

“Mahirap siyang gawin, lalo na pag-ta­ping na kung abutin kayo the following day na saka dini-deglamourize ka pa minsan. Hindi ka naman laging gla­moroso, eh.

“Masarap na ‘yung mga nakatrabaho mo ‘yung nawawala na ‘yung stress. Kasi, tawa ka lang nang tawa,” masayang pahayag ni Regine.