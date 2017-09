RIPPLE EFFECT: Erich Gonzales, bokya pa rin sa lalake!

VISIBLE na naman si Erich Gonzales, matapos manahimik after ng break up nila ni Daniel Matsunaga.

Kamakailan, ini-announce ng Dreamscape na muling magbibida si Erich sa isang bagong teleserye kasama sina Enchong Dee, Ejay Falcon at Louise delos Reyes.

Nakatakda nang magsimula ang still untitled seryeng ito na kasama rin sina Cherry Pie Picache, Jestoni Alarcon, Sandino Martin, Ogie Diaz at Dina Bonnevie.

Ikinatuwa ng mga fans ni Erich ang balitang magiging aktibo na naman ang Davaoena actress.

Kahapon ay birthday celebration ni Erich sa morning show na Magandang Buhay.

Naikuwento ni Erich ang kanyang humble beginnings sa Davao. Hanggang sa pinalad siyang makarating sa Maynila mapasok ang showbiz sa pamamagitan ng Star Circle Teen Quest at mag-emerge na grand teen questor.

Ngayong October, humingi si Erich ng 5-day vacation from work. Magsasama-sama sila ng kanyang buong pamilya sa said days. Pati ang sister niya who is flying from Japan.

Inamin ni Erich na dumating talaga sa buhay niya na down na down siya. Pero naka-move on na siya ngayon and she is genuinely happy.

Sa VTR message ni Enchong Dee namin nalaman na single ngayon si Erich.

Zanjoe Marudo, nominadong ‘best actor’ sa Int’l Emmy Awards!

KAHAPON ay nakatanggap kami ng balita na opisyal nang ini-announce ng 2017 International Emmy Awards ang listahan ng kanilang mga finalists sa iba’t ibang categories.

Nominado si Zanjoe Marudo sa kategoryang Best Performance By An Actor dahil sa performance nito sa Maalaala Mo Kaya.

Si Zanjoe ang lone Asian actor na nominado sa prestihiyosong award giving body. A total of 44 nominees across 11 categories and 18 countries.

Kasama ni Zanjoe sa finalist list ay sina Julio Andrade (Brazil), Kenneth Branagh (United Kingdom) at Kad Merad (France).

Ang aalamin namin ay kung a-attend si Zanjoe sa awards night ng International Emmy Awards. The organization has yet to announce kung kailan at saan magaganap ang gabi ng parangal.