Erich, duguan, nanginig sa takot sa sampal ni Lovi

By REY PUMALOY

GALIT na galit ang mga fans ni Erich Gonzales kay Lovi Poe dahil sa isang insidenteng nangyari sa shooting ng The Significant Other, na ginawa sa isang function room ng isang hotel sa Quezon City.

Nasaktan, nasugatan, nanginig at umiyak si Erich sa insidente dahil sa ginawa raw sa kanya ni Lovi. Naka-post sa Instagram wall ng entertainment journalist na si Ahwel Paz ang unang short video na kuha sa confrontation scene ng da­lawang aktres.

Sa video, galit na kinukumpronta ni Lovi si Erich dahil sa isang lala­ke na pinag-aagawan nila sa eksena. Makikita sa video ang high strung intense acting ni Lovi habang sinisita niya si Erich tungkol sa mga gamit na i­binigay niya sa huli.

At pagkatapos ay umigkas ang kamay ng Kapuso star at dumapo sa pisngi ni Erich.

Nagrehistro ng mala­kas na tunog ang sampal ni Lovi sa pis­ngi ni Erich kahit malayo ang pagkakakuha ng kamera ni Ahwel, na ang ibig sabihin hindi daya kung ‘di totohanan­ ang ginawang eksena ng GMA 7 talent sa ABS-CBN artist.

Nagbuno na ng kanilang mga kamay sina Lovi at Erich at maririnig sa video na linya naman ni Erich ang ibinabato nito sa eksena nila ng una.

Sa caption, ibinalita ni Ahwel na totoo ang pagkakasampal ni Lovi kay Erich at wala itong daya. Sinabi rin niyang nasaktan at nagdugo ang kamay ng Star Magic­ talent, dagdag pang nanginig at hagulgol ito sa backstage.

“Ang sampalan nina Lovi Poe at Erich Gonzales na nauwi sa totohanan. (previous post: ERICH GONZALES nagtamo ng sugat sa sampalan nila ni Lovi Poe na naging totoha­nan.

Nanginig sa takot si Erich dahil duguan ang kamay na nahiwa sa hikaw ni Lovi..”

Hindi lang daw si Erich ang nasaktan sa eksena kung ‘di maging si Lovi.

“Maga ang leeg ni Lovi. Nahinto ang shooting ng The Significant Other dahil sa mga sugat na natamo ng dala­wa,” tsika pa ni Ahwel.

Umaksyon naman daw si Lovi para mag-sorry kay Erich matapos ang insidente.

“Nag-sorry si Lovi at tumalikod. Naiwan si Erich sa backstage na umiiyak at nanginginig. #TheSignificantOThe­r #JoelLamangan…” pa­tuloy na tsika pa ni Ahwel.

At sa isa pang video ni Ahwel ay ipinapaki­ta naman na tahimik na nakaupo si Erich na parang nagdadasal habang iginagalaw nito ang kanyang kamay na may nakabalot na tissue.

Kinunan pa ng close up ni Ahwel ang puting damit ni Erich sa laylayan para ipakita ang blood stain nito.

Pareho ang caption na sinulat ni Ahwel sa sampalan video nila nina Lovi at Erich at sa backstage video nito sa huli.

Iba-iba ang reaksyon ng mga followers ni Ahwel sa napanood nilang video, pero marami sa mga ito ang nagsasabing hindi na raw dapat tinotoo ni Lovi ang pagkakasampal nito kay Erich.

Dahil dito kinukuyog­ ngayon ng mga kung anu-anong masasakit na komento si Lovi ng mga supporters ni Erich.