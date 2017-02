Erich & Daniel, sumusunod sa FOOTSTEPS nina KC & Piolo

AS expected, go for gold ang pralala at piranha writers as they are ha­ving a field day tungkol sa magical & mystical plastikan tour kung saan magkasama sina Erich Gonzalez at Daniel Matsunaga.

Cheap na cheap ang mga reportage na kesyo COZY at COMFY ang dalawa.

Na keribels nina Matsunaga at Gonzales ang maging DOLCE AMORE sa isa’t isa.

Na all is well na dahil hinalikan pa ni Dandan sa noo si Erich, isang gentlemanly gesture from the Brapanese na ipinapakita ang respeto at paggalang sa dalagang mayumi.

Sige, kiyeme latik pa more!

Babasagin ko ang trip ninyong trying to look the other way. Ang bilis ninyong magka-selective amnesia, huh?!

Hindi lang sina Daniel & Erich ang nag-perform at umarteng they are “still sweet” to each other sa ibang bansa.

Parang nalimutan n’yo na ang experience ni KC Concepcion na sing kete sing with Papa Piolo Pascual sa international shows kahit with a tandang pandamdam na ang kanilang romantikong relasyon.

May contractual obligation ang dating mag­sing-irog at may financial package na-involved ang pagtatanghal kaya kahit durog na durog ang puso ni Bb. Gonzales — magpakaartista, ngingiti dahil kailangan, maglalambi­ngan dahil hininihingi ng pagkakataon, professional in every sense of the word dapat! Don’t cry out loud ang emotada encarnacion or else, demanda!

Kaya for the love of the 7,107 islands, tama na ang panlilinlang sa mga mambabasa at manonood na kesyo pinagsama sila sa concert ang kasunod nito ay reunited and it feels so good ang dramarama nina Daniel at Erich.

May mananalig bang bagay sa kanila ang kantang Sana’y Maulit Muli?

Hindi ba dapat na Help Me Forget or Someone That I Used To Love muna ang nasa playlist nila?

Let us give them both the chance to mend their broken hearts. ‘Wag ta­yong maging cruel na ipagduldulan pa sila sa isa’t isa.