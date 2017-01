ERICH at DANIEL, HIWALAY NA?!

DANRICH ba ang first showbiz breakup of the year?

Maugong ang tsikang hiwalay na ang magkasintahang ­Erich Gonzales at Daniel Matsunaga.

Bigla kasing deleted na sa Instagram account ni Erich ang pictures ni Daniel at pics nila na magkasama.

Marami-raming photos ‘yon dahil matagal-tagal na rin ang relasyon ng dalawa.

Ang profile picture ni Erich sa IG ay pina­litan niya ng quote na, “When you have God, you have everything.”

As of kahapon ay mga 7 days ago na ang huli niyang IG post na Bible quote na, “Your love is better than life,” mula sa Psalms 63:3.

Naka-off ang comments sa IG ni Erich kaya wala kang mababasang anumang comments sa lahat ng post niya.

Sa showbiz, karaniwang nagbubura ng photos sa IG kapag break na ang isang couple.

Kapag inaayos pa at meron pang pag-asa na maisalba ang relasyon ay wala pang burahan ng pics.

Tipong tuldok na ‘yon sa relasyon kapag tinanggal na ang mga alaala ng kanilang precious moments together.

Lumalabas na mukhang si Erich ang nasaktan o may sama ng loob kaya NILINIS nito ang kanyang IG feed.

Sa IG kasi ni Da­niel ay nandu’n pa ang mga swit-switang couple pics nila.

***

Base sa isang mensahe ni Daniel sa IG ay may pinagdadaa­nan sila ni Erich, pero nag-uusap daw silang dalawa.

“Guys, I would like to ask a favor pls… we are talking and going through some personal things… all we need is your support and love…not people talking trash…we love you all with no limit and we just need some respect and time. Thank you. God bless you, guys,” paha­yag ng Brapanese hunk.

7 days ago ay may quote din na pinost si Daniel sa IG na, “Don’t fear; God is with you. Even during the times it feels like He’s not there or listening. Remember, He will never leave you nor forsake you,” na ang caption ni Daniel ay, “Amen and amen!”

Nu’ng birthday ni Daniel last November ay nag-bonding pa sila sa New York at nag-hi­king sa Bear Mountain State Park na kasama ang mother, sister at brother-in-law ni Daniel.

Very part na ng family si Erich na sobrang close na sa pamilya ng binata.

Sa farewell presscon ng teleserye nilang Be My Lady ay nabanggit ng dalawa na naiisip na nila pareho na sa kasalan na mauuwi ang kanilang relasyon.

Napapag-usapan na nila ang kasal, pero hindi pa nila alam kung kailan.

Feeling ng mga press na nandu’n ay sa wedding na bagsak ng DanRich.

“Sad naman, akala ko forever na sila,” comment ng isang nalungkot na fan ng Kapamilya loveteam.

May humirit pang hinintay lang daw ng dalawa na matapos ang Be My Lady bago nag-break.

Medyo mean ‘yung nag-comment ng, “Ang bilis talaga magbago ng isip ni Ateh. Sino kaya ang bagong prospect?”

Matatandaan na may matagal ng non-showbiz boyfriend noon si Erich nang magkakilala sila ni Daniel, na tinuksu-tukso at pinagpares ni Kris Aquino sa dati nitong mor­ning show.

Pagtagal-tagal ay hiwalay na si Erich at ang kanyang non-showbiz boyfie kahit pa may business na sila together at balitang nagbabalak na silang magpakasal.

Doon na nagsimula ang reel and real romance ng DanRich.

Ito na ba ang ending ng pag-iibi­gan ng 26-an­yos na Davao­eña at ng 28-anyos na Brapanese hunk?

“Daniel deserves someone better,” sambit pa ng isang netizen na tila hindi feel si ­Erich para kay Daniel.