ERC suicide probe pinatitiklop na

Ipinatitigil ng ilang kongresista ang congressional investigation na nagsasangkot kay Energy Regulatory Commission (ERC) sa umano’y suicide ni ERC Director Jose Francisco Villa Jr.

Inihain ni Minority Leader at Quezon Rep. Danilo Suarez ang mosyon para tapusin na ang pagdinig noong nakaraang Lunes dahil naitanong na umano ng komite ang lahat ng isyung may kaugnayan sa sinasabing suicide.

Sinuportahan ang mosyon ni Suarez ng iba pang mambabatas na kinabibilangan nina Deputy Speakers Gwendolyn Garcia at Sharon Garin, gayundin sina Representatives Harry Roque at Rodel Batocabe.

Dahilan ng pagtatapos sa imbestigasyon ay napansin ang umano’y maliit na halagang sangkot sa proyekto na hindi na kailangan pang panghimasukan ng Kamara at sa halip ay mas kailangang tumutok ng kapulugann sa ‘sensitivity’ ng ERC bilang institusyon.

Ang mga pagdinig na isinagawa Committees on Energy, and Good Government and Public Accountability ay tumutok sa posibleng papel ni ERC Chairman Jose Vicente Salazar sa umano’y alegasyong Villa na may kaugnayan sa procurement process sa P300K audio-visual project (AVP).

Nauna nang itinanggi ni Salazar ang panggigipit kay Villa dahil ito ang nagtalaga as dating ERC official na mamuno sa bids and awards committee ng ahensya.