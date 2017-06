ERC officials inireklamo ng consumer group

Ipinagharap ng kasong administratibo ng United Filipino Consu­mers and Commuters (UFCC) sa Office of the President ang ilang matataas na opisyal ng Energy Regulatory Commission (ERC).

Ang mga opisyal ay inireklamo ng “acts constituting grave misconduct, acts that are contrary to law or regulations, and acts which are otherwise irregular, immoral or devoid of justification.”

Alinsunod sa reklamo ni UFCC president Rodolfo Javellana Jr. sina ERC commissioner Alfredo J. Non, Gloria Victoria C. Yap-Taruc, Josefina Patricia A. Magpale-Asirit at Geronimo D. Sta. Ana ay nagbigay diumano sa Manila Electric Company (Meralco) ng hindi nararapat na benepisyo, bentahe at pagpabor sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin na nagresulta ng masama para sa Pilipinong consumer sa magkakaibang pagkakataon.

Partikular dito ani Javellana ay ang illegal extension sa implementasyon ng Competitive Selection Process (CSP) na polisiyang nagtatakda ng open bidding para sa lahat ng power supply contract.

Inakusahan din ni Javellana ang apat na commissioners ng hindi makatuwirang pagkabalam sa pagpapatupad ng PP6.9B refund na kumakatawan sa ‘over-collection’ ng Meralco sa mga consumer.

Kinuwestyon din ni Javellana ang dagliang pagkumpirma at pag-reevaluate ng apat na commissioner sa mga detalye ng nasabing refund.

Nilinaw nito na hindi rin natugon ang kahilingan ng UFCC para sa transcription ng mga pinag-usapan sa nabanggit na pagpupulong.