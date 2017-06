Erap torture sa pag-stop mag-yosi

“Torture” umano kay Manila Mayor Joseph Estrada ang unang araw ng pagtigil niya sa paninigarilyo­ pero hindi niya pinagsisihan ang kanyang ginawa, ­anim na buwan na ang nakalilipas.

Sa kanyang mensahe sa paglulunsad ng ‘No ­Smoking Month’ sa city hall kahapon, inamin ni ­Estrada na tila ‘torture’ ang biglaang pagtigil niya sa kanyang bisyo.

“About six months ago, I made an important ­decision that changed my life: after 60 years, I ­finally decided to stop smoking,” pahayag ng alkalde.

“It has been six months…and I have no regrets,” dagdag pa niya. “Hindi po biro ang pagtigil sa paninigarilyo. Anyone who ever quit smoking will tell you na torture ang mga unang araw ng pagtigil.”

Sinabi ni Estrada na pinilit niyang talikuran ang paninigarilyo para sa kapakanan ng kanyang kalusu­gan at ng kanyang pamilya at maging mabuting ehemplo na rin sa mga Manilenyo, lalo na sa mga kabataan.