Erap ninong ni ‘Stonefish’

Sa isang pribadong seremonya ay bininyagan na kahapon ang pinakabagong miyembro ng pamilya Duterte na halos kasabay ng paghahain ng impeachment complaint kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Si Marko Digong na may palayaw na ‘Stonefish’ at anak ni Presidential daughter na si Inday Sara Duterte-Carpio at mister nitong si Atty. Manases Carpio ay bininyagan nitong Huwebes, Marso 16 ng umaga sa St. Francis of Assisi Parish sa Ma-a, Lungsod ng Davao.

Ang okasyon ay eksklusibo lamang na dinaluhan ng mga miyembro ng pamilya Duterte at Carpio kasama ang ilang inimbitahang ninong at ninang.

Kabilang sa tumayong ninong ay si dating Pangulo at ngayo’y Manila Mayor Erap Estrada, mga ka­patid ni Sara na sina Vice Mayor Paolo at Sebastian.

Dumating din si Pangulong Rodrigo Duterte sa pinagdausan ng binyag.