Erap inabsuwelto sa P2.9B utang sa buwis

Pinawalang-sala kahapon ng Court of Tax Appeals sina dating Pa­ngulo at ngayo’y Manila Mayor Joseph Estrada at asawang si dating Sen. Loi Estrada kaugnay sa P2.9 bilyon na tax evasion case.

Ibinasura rin ng na­sabing korte ang petition for review sa kaso dahil sa kabiguan umano ng Bureau of Internal Revenue (BIR) na mabigyan ng tsansa sina Estrada para masagot ang kinahaharap na kaso.

Giit ng korte, hindi dapat ginawang batayan ng ahensiya ang paghatol ng plunder kay Estrada upang patawan ito ng buwis.

Noong 2008 ay inatasan ng BIR si Estrada at ang dating senadora na magbayad ng P2.9 bil­yong tax liabilities mula sa ‘Jose Velarde’ trust account ng una.

Giit ng BIR, si Estrada ang may-ari ng nasabing account batay na rin sa hatol ng Sandiganba­yan sa kinaharap niyang ng two counts ng plunder.

Itinanggi ni Estrada na siya ang may-ari ng Jose Velarde account kung saan kabilang sa kanyang mga testigo upang patunayan ito ay mismong ang bise presidente ng Equitable PCI Bank.