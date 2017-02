Epekto ng rigodon

Maaaring hindi matuloy ang pagsasalang ng Commission on Appointments (CA) para sa kumpirmasyon sa pagkakatalaga kay Department of Education (DepEd) Secretary Leonor Briones na itinakda sa Marso 1, 2017.

Apektado ang CA sa nangyaring rigodon sa Senado kung kaya’t posibleng ikansela ang pagsasalang sa kumpirmasyon sa mga opisyal ng pamahalaan na itinalaga ng Duterte administration.

Bukod kay Briones, hindi rin matutuloy ang pagsalang sana kay Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Gina Lopez na seryosyong hinaharang ng grupo ng mga minero.

Si Senador Franklin Drilon na nasipa bilang Senate Pre­sident Pro-Tempore at Senador Francis Pangilinan na nabaklas bilang chairman ng Senate committee on agriculture ay parehong miyembro ng CA. Si Drilon ay chairman ng Libe­ral Party (LP) at si Pangilinan ang kasalukuyang presidente.

Pinag-usapan pa kung paano ang magiging komposisyon ng bagong Minorya ng Senado sa CA kaya ti­gil muna ang pagsasalang sa mga opisyal.

At kahapon, isang caucus ang ipinatawag ng LP sa Romulo Cafe sa Quezon City – dito dumalo si dating Pangulong Noynoy ‘Pnoy’ Aquino bilang chairman emeritus.

Take note: Kahit miyembro ng Liberal, hindi yata kasama sa inimbitahan sa party caucus o mee­ting si Senador Ralph Recto, dating minority leader at ngayo’y Senate Pro-Tempore, kapalit ni Drilon.

Sa mga nang-iintriga kay Recto kung bakit hindi sumama sa minority bloc, aba’y anuman ang magi­ging papel ng senador lalo pa’t senior member si Drilon kung mananatili sa kanilang bloke?

Ang nangyayari sa Senado’y patotoo lamang ng usaping politikal kaya’t kabalbalan kung irarason na sila’y napulitika dahil lahat naman sila’y politiko.

Siguradong sisipain din si Recto bilang minority leader kahit miyembro ng LP.

Kaya’t makatwiran lamang maging Senate Pro-Tempore dahil sa panahong nagpakasarap sa majority bloc ang grupo nina Drilon, Pangilinan, Aquino, Hontiveros at Senator Leila de Lima, nag-iisang Liberal si Recto sa minority bloc, kasama si Senador Antonio Trillanes.

Hindi lang ‘yan, pagkatapos ng sorpresang rigodon sa Senado, posibleng sumunod na ang pagtanggal ng mga senador na miyembro ng minority Liberal Party (LP) sa ilan sa mga hanay ng empleyado ng mga ito.

Dahil kasi sa pagkatanggal ng mga LP senators sa mga komite na pinamumunuan, posibleng mabawasan ang pondong inilaan ng mga ito bilang pampasuweldo sa kanilang mga empleyado.

Ang bawat opisina ng senador ay may kanya-kanyang Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE) funds at dito kinukuha ang suweldo pero karaniwan na lamang na kumukuha sa pondo ng komite bilang pandagdag kapag marami ang empleyado.

Nawa’y walang madamay at mawalan ng trabaho dahil mahirap ang buhay ngayon at baka irason ni Secretary Abella na marami lamang nag-resign kaya’t tumaas ang bilang ng mga nawalan ng trabaho.

