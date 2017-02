Enzo, nasa limbo na ang career

HAVEY: Hindi pala ‘yung role ni Enzo ­Pineda ang natoka kay JC Santos sa bagong pelikula nila ni Kim Chiu.

Sabi ng manager ni JC na si Andoy Ranay, malinaw sa kanila na si JC ang third wheel sa tambalang Kim-Matteo para sa The Ghost Bride ng Star Cinema.

Malas na lang ni Enzo dahil kahit nakapag-look test at shoot na siya ng ilang eksena ay naligwak pa rin siya.

In limbo na ang ­career niya sa ABS-CBN.

Si JC, ­pagkatapos ng Till I Met You ay may pelikulang ­Graded A na Sakaling Di ­Maka­rating at may play na Buwan at Baril sa Eb Major na nagtapos ­kahapon sa Bulwagan Ng Mga Bayani.

Nitong weekend din, kasama siya sa ­Music Museum concert na #SoMuchFeels, a pre-Valentine concert headlined by Bituin Esca­lante and ­theater ­actresses Cris Villonco, Yanah Laurel at Kim Molina.

Doon ko napanood si JC na napasabak sa kantahan, and yes, he can hold his own as far as singing is concerned.

In real life, open si JC sa kanyang love­life at girlfriend na si Teetin Villanueva, a ­theater actress who was one of his leading ladies during his earlier years in theater.

Teetin has also appeared in recent theater productions Rak of Aegis and Ako Si ­Josephine.

Hopeless romantic daw si JC at nagsusulat pa rin siya ng tula using pen and paper.

Sabi ni JC, ­“Feeling ko kasi, mas sincere kapag nagsusulat ka nang ibang paraan. ­Effort ‘yun, eh. Masakit sa daliri.

“Eh ‘pag nagte-text ako, nakakalimutan ko ‘yung sasabihin ko. At least, mas madali akong nakakagawa ng poems kapag nagsusulat.”

Normal lang daw ­silang couple ni Teetin. Suportahan sila sa kani-kaniyang career.

Like many ­other ­couples, they enjoy ­going out on dates and make it a point to spend quality time together.

They also have a shared keen interest in film and love going on movie marathons — if their busy schedules ­permit.

Normal din daw ang tampuhan at arguments at mumunting pagseselos daw ni Teetin sa leading ladies ni JC

But JC is quick to ­retort, “Lahat naman, napag-uusapan namin and she’s very understanding.”

***

