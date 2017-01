Entry points bantay-sarado ng BOC

Nagpatupad na ng mahigpit na pagbabantay ang Bureau of Customs (BOC) sa pagpasok ng lahat ng imported poultry products mula sa apat na bansa na tinamaan ng Avian Influenza outbreak.

Ito ang aksyon ng BOC matapos iutos ng Department of Agriculture (DA) na ipagbawal ang importasyon ng mga manok, itlog, at pato mula sa mga bansang Asya at Europe partikular sa South Korea, Germany, France at sa Netherlands.

Sa kalatas ng BOC na agad nitong sisirain ang makukumpiskang illegal na imported food products upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga Filipino.

Siniguro ng BOC sa publiko na walang dapat na ipag-alala dahil sa mahigpit ang gagawing pagbabantay sa posibleng pagpasok ng mga manok at produkto mula dito.