Enrique, hawak ang PUSO NI LIZA

ANG sweet-sweet ni Liza Soberano sa Instagram posts niya ng photo shoot nila ni Enrique Gil para sa isang glossy magazine.

“One of my favorite shoots with my favorite person,” sabi ng Millennial Darna.

Kapwa sila nakapikit habang nagno-nose-to-nose.

Bulong ng binata sa magandang dilag, “Close your eyes love, people can see your heart right through them.”

Andaming kinilig sa caption ni Liza sa isang pang litrato nila ni Enrique, “Take my hand, hold my heart, love me with no hesitations.”

LizQuen 4ever?!