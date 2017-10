Empoy, ayaw tularan si Xander Ford

PAGKATAPOS ng box-office hit na Kita Kita, ang The Barker na ang follow-up movie ni Empoy Marquez from VIVA Films and Blank Pages­ Productions.

This time, ang tinaguriang Viva Princess na si Shy Carlos naman ang magiging kapareha niya na ewan ha, parang ‘tipelya’ ni Empoy, huh! Bakit nga hindi, eh kahit noong presscon pa lang, seksi-seksihan naman talaga si Shy.

Dyino-joke nila na marami silang kissing scenes, sabay sabi ng ‘secret’ nang tanungin kung meron nga. Ayaw patulan ni Empoy ang chika na maraming Kapamilya leading men ang nai-insecure sa kanya dahil sa ‘di umano’y pinag-aagawan siya ng mga producers.

“Hindi naman po, kasi siguro sa ngayon po, na­tutuwa po sila sa akin. Mga kaibigan ko naman po halos ang mga leading men,” sey niya.

Sa mga nag-aagawan naman sa kanya na mauna, ipinapabahala na raw niya ito sa management niya.

“Actually, ‘yung manager ko po ang nakikipag-usap pagdating po sa mga ganyan. Thankful po ako kasi po, gusto po nila ko.”

Kahit parang biglang 360 degrees nga ang na­ging pagbabago sa career ni Empoy after ng Kita Kita, sigurado raw siyang walang nagbago sa kung ano rin siya dati.

“Hindi po, kasi lagi pong nasa tabi ko si Lord.”

At dahil si Empoy nga ang tinaguriang Empoy is the new Pogi sa lahat ng curious kung gagayahin daw ba nito ang ginawang pagpaparetoke ni Marlou Arizala na ngayon ay si Xander Ford na, ‘eto ang sagot niya.

“Hindi po, hindi po… hindi po pumasok sa isip ko ‘yung ganu’n, e. Hindi na po si Empoy ‘pag ganu’n, Kompeyo na ‘yun. Hahaha! Kung ano po ang ibinigay ni God sa akin, ‘yun po ako.”

Ngayong October 25 na ipalalabas ang The Barker na bukod sa pagpapatawa ay action din si Empoy sa kauna-unahang pagdidirek ni Dennis Padilla.

Atom, nakakakilig ang kaguwapuhan

ANG daming kinikilig kay Atom Araullo ngayon. Ang daming nagkaka-crush kaya marami ang nagsasabi rito na bukod sa pagi­ging broadcast journalist, puwedeng-puwede talaga siyang mag-artista.

Pero ayon kay Atom, mahirap sagutin sa nga­yon ang pag-aartista. Sa bigat daw ng trabaho niya sa news and public affairs, mahirap daw pagsabayin.

Though, may nagawa na rin siyang isa, ang Ci­tizen Jake ni Direk Mike de Leon na ayaw munang pag-usapan ni Atom during his welcome presscon. Magkakaroon naman daw kasi ng particular presscon for the movie.

Siyanga pala, mapapanood na ang unang do­cumentary ni Atom na Philippine Seas sa sa GMA-7 sa November 5 at 3:30 p.m. Though ngayon, aalis muna siya to Greece and Turkey, in time na rin for his birthday.