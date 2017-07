Emong lumalakas habang palabas

Lumakas pa ang bagyong Emong habang tinatahak ang Hilagang Luzon palabas sa teritor­yo ng bansa.

Sa pagmo-monitor ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Admi­nistration (PAGASA), huling namataan ang bagyo sa layong 405 kilometro ng Hilagang Silangan ng Basco, Batanes.

Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na hanggang 80 kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 95 kilometro kada oras. Kumikilos ito ng pa-Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras.

Hanggang kahapon ng hapon ay walang itinataas na babala ng bagyo sa kahit saang bahagi ng bansa.

Tinataya ng PAGASA na ngayong umaga ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility­ (PAR) ang naturang bagyo patungong Ryuku Islands sa Japan.

Ayon sa PAGASA, maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog ang mararanasan sa mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula at ARMM at sa lalawigan ng Palawan.

Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulu-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang patuloy na iiral sa Kamaynilaan at sa nalala­bing bahagi ng bansa.