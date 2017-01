Emergency power natrapik din

Sa gitna ng lumalakas na sigaw ng taumbayan na araw-araw nang nagdurusa sa kaliwa’t kanang trapik at problemadong train system, inilutang ang pagbibigay ng emergency powers upang maluwag na makahanap ng solusyon ang administrasyong Duterte. Sa u­nang plano, Disyembre ay maibibigay na ang e-power kay Pangulong Duterte para maumpisahan na ang pag-aksyon.

Subalit mistulang natrapik din ang panukalang emergency power sa pagresolba ng trapik dahil atrasado raw ang Department of Transportation (DOTr) sa pagsumite ng kanilang mga plano at rekomendasyon.

Disyembre 2016 lamang inakyat sa plenaryo ni Sen. Grace Poe matapos lumusot sa Senate committee on public services ang Senate Bill No. 1284 o ang “An Act Compelling the Government to Address the Transportation and Congestion Crisis through the Grant of Emergency Powers to the President” na konsoli­dasyon ng mga panukalang batas na inihain nina Senate President Pro-Tempore Franklin Drilon, Sens. Alan Peter Cayetano, JV Ejercito at Sherwin Gatchalian.

Sa emergency powers­ bill, papayagan ang Traffic Crisis Ma­nager at implementing agencies na gamitin ang alternatibong paraan ng procurement sa ilalim ng umiiral na procurement law kung saan ituturing na ‘calamity’ ang problema ng traffic congestion na nangangailangan ng kagyat na solusyon.

Upang maiwasan naman ang nuisance lawsuit, ipagbabawal din sa panukala ang pag-iisyu ng TRO at preliminary injunctions ng lo­wer court kung kaya’t tanging ang Supreme Court ang makakapaglabas nito.

Lilimitahan din ng panukala ang bilang ng lisensiya, permit at sertipikasyon na kinakailangan sa implementasyon ng proyekto. At ang panghuli, bibilisan ang pagbili ng right of way, project sites at relocation site.

Aminado si Sen. Poe, chair ng public services committee, na hindi magiging madali ang pagpapatibay ng nasabing panukala dahil ika nga, madadale rin ito ng trapik sa Senado dahil sa mga inaasahang puna at amendments ng kanyang mga kasamahan sa kapulungan.

“I know that this bill will not undergo smooth sailing when it comes to the evaluation of this bill but we are prepared to be able to answer and accept legitimate amendments that will really help in smoothing out the problems in traffic,” ayon sa senadora.

Kumusta naman ang e-power sa Kamara?

Sa Kamara, nagsagawa si House committee on transportation chairman Cesar Sarmiento ng Catanduanes ng ma­rathon hearing ukol sa emergency power.

Kabilang sina House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez at dating Pangulo at ngayo’y Pampanga Rep. Gloria Macapagal Arroyo na naghain ng panukala dahil itinutu­ring ng krisis ang problemang ito na nagpapabagal sa pag-unlad ng bansa.

Base sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency (JICA), nawawalan ang gobyerno at mga tao ng P3 Billion kada araw dahil sa nasasayang na resources at oras sa kalsada sanhi ng tumitinding problema sa trapiko.

Kung hindi raw maresolbahan ang problemang ito, posibleng uma­bot sa P5 Billion kada araw ang mawala 5 hanggang 10 taon mula ngayon kaya humingi na ng emergency power ang Pangulo para matugunan nang mabilisan at maiwasan ang pakikialam ng mga korte sa mga programa at proyektong ipapatupad.

“Yes, the committee on transportation is determined to grant special power to the President and to the Department of Transportation. Hindi po kami nagpapaligoy-ligoy dito. Seryoso po kami na bigyan ng solusyon ang pang-araw-araw nating problema sa kalsada,” ani Sarmiento.

Pero matapos ang 10 marathon hearing mula Agosto hanggang Dis­yembre ng nagdaang taon, hindi pa nakaahon sa committee ni Sarmiento ang panukala pero sinabi ng mambabatas na “magmimiting (ulit) kami para pagpasyahan kung ipapasa na sa committee level ang panukala at maiakyat na sa plenar­yo upang mapagdebatehan at aprubahan.”

Sa kasalukuyan, nakapasa na sa Senado ang panukala at tanging ang Kamara na lamang ang inaantay para pag-usapan ito sa Bicame­ral conference committee at maratipikahan ng dalawang kapulungan bago lagdaan ni Duterte at maging isang batas.

Hindi naman ginagarantiyahan ni Sarmiento na lahat ng problema sa trapiko ay mareresolbahan ngayong taon dahil walang pondo para mai­patupad ang mga proyektong naiisip ng DOTr o mga imprastraktura na makakatulong para maibsan ang problema ng trapiko sa bansa.

Maliban dito sinabi ni Sarmiento na “…..walang specific na isi­numite (ang DOTr) na proyekto na magtutugon sa problema” kaya hindi ito napondohan sa ilalim ng 2017 national budget.

Subalit ayon kay Sarmiento, bibigyan pa rin ng pagkakataon ang DOTr na maisumite ang mga proyektong ipapatupad ng mga ito, sa loob ng 90 araw pagkatapos maibigay ang emergency power.

Ang tanging dagdag na kapangyarihang maipapatupad ng DOTr o kaya traffic chief na itatalaga na magpatupad ng emergency power, ay pag-isahin ang mga traffic ordinance sa mga Local Go­vernment Units (LGUs) sa Metro Manila at buksan ang mga secondary road para ma­ging alternatibong ruta ng mga motorista.