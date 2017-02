ELNELLA FANS, PRANING KAY JENINE

NAPA-PARANOID ang ­ElNella fans sa cryptic tweets ng ina ni Janella Salvador na si Jenine ­Desiderio na feeling nila ay si Elmo Magalona ang pinatutungkulan.

May tweet kasi si Ms. ­Jenine na, “I want no less than a gentleman for my daughter. Not one who looks & pretends to be decent but sneaks ­behind my back.”

Makahulugan din ang sumunod nitong pasaring sa Twitter na, “I am this close to revealing who you are. Straighten up & clean up your act or it’s the end of you,” na may himig pagbabanta.

Alam ng lahat na si Elmo ang pinakamalapit na lalaki ngayon kay Janella at bali­tang may ligawang nagaganap sa dalawa, kaya ­napapraning ang ElNella fans.

Ang tweet ng mga ito kay Ms. Jenine, sana ay ­diretsuhin na nito kung sino ang taong involved para hindi puro ispekulasyon.

Kabado ang fans at naaaligaga sila dahil ayon sa kanila, mabait at gentleman si Elmo, so sana ay hindi ito ang ­pinatutungkulan ng madir ni Janella.

May humirit kay Ms. Jenine na, “‘Wag sa social ­media, nakaka-nega. Think before you post.

Medyo nakaka-off. ­Sana masinsinang usapan na lang ‘wag idaan sa ganito.”

Kahapon ay sinagot ito ng ina ni Janella ng, “Kung nag-deny? Hindi pa kasi niya alam, may ebidensiya ako.”

Lalong uminit ang isyu dahil tila may mga pinanghahawakan pala si Ms. Jenine kaya tila galit o iritada siya sa mga tweet niya.

“Hindi n’yo kasi anak ang nalalagay sa hindi magandang sitwasyon,” isa pa niyang sagot, na sinundan pa niya ng tweet na, “Mabait pa nga ako, hindi ko siya pinangalanan & didn’t say what he did kundi masisira siya.”

Ayun tuloy, lalong dumami ang na-curious kung anong ginawa ng lalaking tinutukoy ni Ms. Jenine na puwedeng ikasira nito, pero ayaw pa rin niyang pangalanan.

Kaya may nag-tweet ng, “Just drop the name. Since you made it a public issue already.

Everyone is speculating this and that. Janella’s fans are distracted already.”

Walang sagot dito ang madir ni Janella, ‘yung naunang nag-tweet pa rin ang sinagot niya ng, “If you don’t like what I post, then don’t read it.”

In fairness ay tama ‘yung fans na mas magandang kausapin ni Ms. Jenine ‘yung taong involved ­kesa panay ang patutsada niya sa social media.

Pero kung nagawa na niya ‘yon at nag-deny ito, tapos ay may pruweba siya gaya ng ­sinasabi niya, baka Twitter na lang ang naisip niyang ­paraan para warning-an ang ­lalaking ‘yon na tila may intensyong lokohin ang dalaga niya.

Ang alam namin ay nahulog na talaga ang loob ng 22-anyos na si Elmo sa 18-anyos na si Janella at pursigido ang binatang mapasagot ito.

Sa nakikita namin kay Janella ay mukhang gusto na rin nito si Moe, so hindi kami magtataka kung may unawaan na ang dalawa.

As a mother ay normal lang na maging protective si Ms. Jenine lalo na’t babae ang anak niya.

Ang dinig namin ay madalas mag-away noon ang mag-ina dahil sa isang taong kinainlaban ni Janella na sobrang tinutulan ng mommy niya.

Hindi lang namin sure kung totoong may pagka-‘stage mother’ ang dating singer-actress.