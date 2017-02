Ellen, naghahanap ng SPERM donor

KUNG babasahin ko ang lahat ng chika tungkol kay Ellen Adarna na spilling all over the major and minor tabloids, entertainment portals at mangilan-ngilang broadsheets, with matching a few minutes of TV news airing, maaari na siguro akong makumbinsi na she is a major, major starlet.

She enjoys being pretty, check.

She enjoys being a girl, check na check.

At every minute of her starletita phase, check na check na check, ine-enjoy niya to the hilt with matching payanig at paandar.

Matapos magka-se­ven month old na relasyon with the presidential son, ang barakung-barakong si Baste Duterte, na for her is old news kasi nga, it happened all in 2016.

Bakit hindi sila nagtagal? Tanging si Adarna ang may answer sa tanong na ‘yan.

Ang bago niyang paandar, gusto na niyang mag-conceive, maging nanay at magkaanak.

Dahil hindi siya bagay at lalong walang maniniwala na pwede siyang mag-immaculada concepcion, of course, she is seeking a sperm donor na dapat guapo, at medyo matalino.

Thinking out loud and I cannot help but wonder, hindi ba guapo si Baste at mukhang matalino ito, bakit hindi na lang siya kay presidential son magpaanak?

Itong pangarap n­iyang magkaanak eh by natural means ba or via artificial insemination?

Hindi kaya kiyeme latik lang ito ni Ellen p­ara magselos ang Duterte scion dahil tiyak, mara­ming hombrelicious na bet siyang anakan?

Ang isa pang major, major na tanong for her, may pag-asa pa ba siyang maging tunay na aktres?

Naku, tingnan natin sa pelikulang Moonlight Over Baler at sa sitcom na Home Sweetie Home.