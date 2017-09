ELLEN, ILALAYO KAY JOHN LLOYD

SUPERSTAR pa rin talaga si John Lloyd Cruz.

Ang mga madlang pipol, bumagsak ang mga panga matapos mapanood ang kanyang “all natural” videos sa piling ni Ellen Adarna.

Polarizing ang video ni Lloydie.

May mga natuwa na makita siyang “seemingly free” at “oblivious” of his stellar stature. Walang keber na nag-dirty finger.

May mga nainis din dahil basag na basag ang imahe ni Cruz na kinala­kihan at kinasanayan ng balana.

At siempre pa, ang wrath of the netizens and most peeps, kay Ellen sinisi ang “pagwawala” ng aktor.

Ang repercussion of his association with “the girl” and the videos ay damaging, not only to his showbiz persona, but to his career.

Sa pag-usad ng mga araw, malalaman natin kung talagang makakasama sa karera ni JLC ang kanyang pagiging wild boy with the real wild flower.

Naging distraction sa atin ang Cruz at Adarna videos. Pansamantala nating nakalimutan ang nakakaumay na saga that is our present Philippine government and the men and women who are running it at a most terrifying pace and phase.

Si Adarna kaya, “mailalayo” unti-unti sa aktor?

Will we soon see her character in Home Sweetie Home written off?

O mananatili siya rito dahil iba ang personal at propesyonal na buhay ni Lloydie?

Kung ma-frozen delight si Ellen, hanggang saan siya ipagtatanggol at poprotektahan ni Cruz?

Ang apela niya kasi sa mga tao, huwag sisihin at idamay si Adarna.

Sa pagtatanggol ni JLC kay Ellen, alam mo na agad na espesyal ang turing niya sa binibining makinis.

Si Adarna, aminin niya man o hindi, eh lalong tumaas ang awareness sa mga taong bayan.

Magkasundung-magkasundo ang dalawa.

Who would have thought na sila ang magka-yin at yang?

Mapagbiro ang kapa­laran. The Universe conspired for John Lloyd and Ellen.

Earthquake ang hatid nila.

Sa Home Sweetie Home, may boyfriend na kunyari ang katauhan ni Ellen, si Luis Hontiveros.

Ito na ba ang senyales na sooner rather than later, magpapaalam na si Adarna sa situational comedy show?

Bizarre love triangle ang nangyayari sa characters nina Lloydie, Toni at Ellen.

Mas naging engaging panoorin ang sitcom dahil “fresh” ang story arc na may love triangle sa isang relatively wholesome na sitcom?

We will know soon kung hanggang saan at gaano katagal si Hontiveros.

At kung this means goodbye HSH para kay Ellen Adarna.