Ellen at Baste, ‘kakagulat ang litratong ULOL

By Allan Diones

Ellen, natatakot nang mag-trending! Eh bakit may pic pa sila ni Baste?

PAGKATAPOS niyang i-announce na wala na sila ni Sebastian ‘Baste’ Duterte ay nag-post si Ellen Adarna sa Instagram ng picture nila ni Baste na ang caption niya ay, “Ulol ka hahaha.”

Naka-smile ang pre­sidential son sa nasabing pic habang si Ellen na nasa likod nito ay naka-wacky face na nakapikit ang mga mata at nakadila.

Hindi sinabi ni Ellen kung bagong picture ‘yon o throwback kaya medyo nalito ang followers niya sa social media.

Ang daming nag-comment na nagtatanong kung nagkabalikan ba sila ni Baste.

Walang sinagot si Ellen sa mga ito.

Karamihan ng nabasa naming comments ay Bisaya dahil Bisaya si Ellen, so hindi namin maintindihan ang mga sinasabi nila.

May humirit na ang sabi ni Ellen ay break na sila, so bakit sila magkasama ni Baste?

Kaso nga, hindi sure kung new pic ‘yon o matagal na.

May nag-comment din na nagpapapansin lang ang sexy star kaya tinag pa nito si Baste sa nasabing picture.

Maging si Arci Muñoz ay nagtanong ng, “At ano ‘to?!!!”

Nag-comment din si Yam Concepcion ng, “Wait, whuuuutt?? Ano ni!!”

Friend ni Ellen si Arci, na break na rin sa rocker boyfriend nitong si Badi del Rosario.

Nu’ng isang araw ay may pinost na pic si Ellen na kasama niya si Arci at si Bela Padilla, na balita ring hiwalay na sa BF nitong si Neil Arce.

“Camp… saya!!!!!” ang caption ng 28-an­yos na sexy star sa pic na ‘yon.

My pinost pang vi­deo si Ellen na mga lasing na sila nina Arci at Danita Paner at kung anu-anong sinasabi ni Arci, na nagmumura pa ito habang binabanggit si Rico Blanco.

Gaya ni Rico ay may rock band din si Arci at lumabas pa si Rico sa pelikulang Camp Sawi bilang bandmate-boyfriend ni Arci na naki­pag-break dito.

Sa dulo nu’ng Instavideo ay makikitang naki-join si Rico kina Ellen at Arci, pero napu­tol na ito.

Mukhang si Rico ang bagong kinakalantari ni Ellen dahil may pinost pa siyang pic nito na ang caption niya ay, “Dito pala may forever,” dahil may Forever na naka-print sa shirt ni Rico.

Nu’ng Lunes na sinabi niyang wala na sila ni Baste ay nag-trending si Ellen sa Twitter Philippines.

Tanong niya sa IG, “Bakit na naman nag-trending… ano na naman ba ginawa ko… nakakatakot ha!

“Sa totoo lang, hindi na po ako nae-excite ‘pag mag-trending… natatakot nako! Lololol! Nananahimik na nga ako dito sa bahay… Matutulog na ako! Restday ko today.”

Kahit wala na sila ni Baste (na balitang tumira sa apartment ni Ellen), marami pa ring girlash at beks ang naiinggit sa tisay na sexy star dahil natikman at naging dyowa niya ang malakas ang a­nimalistic appeal na anak ni Digong.

Gandah mo, girl!