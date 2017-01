Ellen Adarna: NAGMAHAL… NASAKTAN… NAGHUBAD!

Sa balitang buntis si Kylie Padilla, ang tweet ni Ethel Booba,

“Nabuksan na ang lagusan ng Encantadia. Charot!”

***

Tweet (joke) pa ni Ethel ­Booba kahapon…

“Kapag lalake ang nag-propose: Will You Marry Me?

“Kapag babae ang nag-propose: Buntis Ako. Charot!”

***

Hirit ng isang dalahira, “Jumbo Hotdog lang pala ang makakatalo sa Brilyante ng Hangin!”

***

Bongga talaga si Ellen Adarna, huh?!

Matapos ipagbanduhan na hiwalay na ­sila ni Baste Duterte, ayan at nag-post pa siya ng pictures ng presidential son sa Instagram ­account niya.

Ganyan ba dapat ang ‘ex goal’?!

At kahapon, nag-post muli si Ellen ng nude picture niya na nakadapa siya sa kama.

Ang kanyang ngiti, mahiwaga.

Syempre pa, agad-agad iyong umani ng ­libu-libong likes.

***

Andaming nangangampanya na iboto si ­Maxine Medina online para makasama sa Top 12 ng 65th Miss Universe.

Ito ba ang kanyang malaking pag-asa?

Eh ang mga Pinoy, masipag bumoto online kaya ilang beses nating natamo ang Miss Photogenic award sa Miss U kapag online voting.

Kahit makasama si Maxine sa Top 12, mabagsik pa rin ang ‘pandadaot’ ni Ms. ­Gloria Diaz na ‘one in a million’ ang chance nito na masungkit ang korona.

***

Noong una, kasama sana si Mark ­Herras sa bagong soap opera ni Kris Bernal na ­Impostora.

Ngayon ay mukhang sa Destined To Be Yours na siya isasahog kasama ang ALDUB tandem.

Kailan kaya bibigyan si Mark ng teleseryeng kanya talaga? O ­darating pa kaya ang pagkaka­taong iyun?

***

Original ASAP hosts reunion sa February 5 with Dayanara Torres’ homecoming at birthday ni Martin Nievera.

Nagsabi si Ariel ­Rivera na excited siya sakaling matuloy iyan. Sana, makagawa ng paraan si Ariel na mag-ASAP kahit nasa GMA 7 ang soap niya ngayon.

As for Pops Fernandez, medyo initially, she’s not up to it daw, pero baka ma-convince ‘yan nang last minute.

Minsan-minsan lang naman mangyayari ‘yan.

***

Hanggang bukas na lang ang Sa Piling ni Nanay ng Kapuso ­afternoon drama series ng GMA 7.

Wagas ang pagpapahirap ni Scarlet (Katrina Halili) kay Katherine.

Walang magawa si Ysabel (Yasmien Kurdi).

Babarilin na sana ni Scarlet si Ysabel nang dumating si Jonas (Mark Herras).

Si Jonas ang sasalo ng mga bala!

***

Excited si Mikael Daez na makatrabaho si Janine Gutierrez sa Kapuso drama series na Legally Blind.

Kuwento ni Mikael, “Tinatanong sa akin ng mga friends ko, ‘Sino pa ba ‘yung mga gusto mong makasama o makatrabaho?’ and Janine was on the list.

“Tsaka ngayon pa lang, we get along, eh. So, parang tumutugma ‘yung wavelength namin.

“So, parang ­excited ako, paano kaya natin mailalagay ito sa tele­serye? So, we’ll find out.”

***

Mahina pareho ang mga pelikulang nagbukas kahapon na Foolish Love at Across the Crescent Moon na parehong naka-Grade B sa Cinema Evaluation Board.

After MMFF, ­wala pa ring major hit na pelikulang Pinoy na pinalabas.

Wala pa kayang pera ang audiences? O ­hindi lang nila type ang mga palabas?