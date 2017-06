ELLA, DIVA-DIVAHAN!

MALDITA na nga ba si Ella Cruz?

Si Ella pala ang ‘blind item’ ng beauty queen na si Ganiel Krishnan na nagmaldita sa isang event kamakailan.

Isa si Ganiel sa anchor hosts ng Miss Manila 2017 pageant at doon niya naranasan ang sinasabing kamalditahan ni Ella.

Mutya ng Pilipinas-Asia Pacific 2016 si Ga­niel at nag-2nd runner-up sa Miss Manila 2016.

Courtside reporter din siya ng ABS-CBN Sports.

Sunud-sunod na tweets ni Ganiel, “I can’t believe how ‘yabang’ some actors and actresses are.

“You guys wouldn’t believe what this actress did to me.

“Imagine sharing a room with someone and then suddenly she won’t let you in because ‘Ayoko nga maki-share.’

“She literally yelled at the door saying, ‘Ayo­ko nga.’

“Shookt ako, mga bes. I still went inside the room, took all my stuff and didn’t mind her.

Ako na lang nag-adjust sa attitude niya. LOL.

“After that, I tweeted about Ralph giving me a Happy Meal because I was crying inside his car. Sobrang mean ng mga tao.

“And okay, ‘wag na nating isali ‘yung ‘beauty queen’ na ako dito. Sa part na lang na she treated me as if hindi ako nag-aral and stuff.

“But again, I’ll be the bigger person. Won’t spill her name and let God na lang. I’m okay, everyone!”

Sa isang message na nabasa namin ay ‘inabsuwelto’ ni Ganiel sina Nadine Lustre, Yassi Pressman, Sarah Gero­nimo at Sarah Lahbati na pawang­ nandu’n sa gabi ng pageant.

“Hey! No, it’s not Nadine. The actress I’m pertaining to is not big din kaya let it go na lang.

“I know how social media works! I didn’t drop any name, kasi kawawa din if ever.

“But nope, it’s not Nadine Lustre, Yassi Pressman, Sarah G or Sarah L. They’re all super nice!” ang eksaktong mensahe ng Fil-Indian beauty queen.

Hindi kasama sa mga binanggit niya si Ella Cruz na nag-opening prod kasama ang ka-loveteam nitong si Julian Trono at ang Pop Girls.

Kinumpirma ng source namin na ang Viva star na si Ella ang pinatutungkulan ng Twitter rants ni Ganiel.

Ganern? May diva-diva-han attitude na ang petite young actress?

Hindi pa man naipapalabas ang launching movie nila ni Julian sa Viva ay nagmamaldita na si Ella?

Eh paano pa kapag nag-hit ang pelikula nila gaya ng launching mo­vie noon ng JaDine kung saan pina-pattern daw ng Viva ang showbiz career ng JulianElla?

Ang alam namin ay swit-switan si Ella at hindi maldita ang image.

Anyareh sa petite star ng Viva?

May karapatan na ba siyang magmataray at magmaldita?

Mas ‘feelingera’ pa pala siya at mas may attitude kesa sa malalaking stars ng Viva?

Eh ang sabi nga ng minalditahan niyang beauty queen, she is ‘not big.’

So, paano na kaya kung maging big star na siya? Kalerky!

Ang reaksyon ng isang tagapagtanggol ni Ella ay ‘ginagamit’ lang daw ni Ganiel si Ella para makilala ito at mapag-usapan.

Sana pala, pumili na lang si Ganiel ng BIG STAR na magagamit para mas epektib ang pag-iingay niya.

Bakit ‘yung NOT BIG star pa ang naisipan niyang gamit-gamitin?!

Samantala, nakadagdag pa raw sa sama ng loob ni Ganiel nu’ng gabi ng Miss Manila na hindi man lang nakasama sa Top 15 ang sister niyang si Glenn Krishnan, na ang claim to fame ay ka-look­alike ito ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach.