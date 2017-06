Electrician pinasabog ang bungo sa Laguna

Tweet on Twitter

Patay ang isang 37-anyos na electrician matapos na ito’y pagbabarilin ng ‘di nakilalang gunman sa Purok 4 Barangay Del Remedio, San Pablo City, Laguna kamakalawa ng gabi.

Kinilala ang biktima na si Andres Lozada y Almazar, residente ng nasabing barangay.

Batay sa imbestigasyon, nakaupo ang biktima sa gilid ng kanyang bahay at nagkukumpuni ng DVD player nang biglang dumating ang suspek at saka pinaputukan ito na nagtamo ng tama ng bala sa ulo at katawan.

Naitakbo pa sa ospital ang biktima subalit idineklarang dead on arrival ng doktor.