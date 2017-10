EJK mistulang tanggap ng tao – Lacson

Nababahala si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa resulta ng Pulse Asia survey na 73% ng mga Filipino ang naniniwalang may extrajudicial killings su­balit 88% pa rin ang sumusuporta sa war on drugs ng gobyerno.

“So it’s disturbing to some and maybe dangerous to many. Because if Filipinos feel resigned, na p’wede na rin EJK just to solve the drug problem, then we must rethink our position,” ayon kay Lacson.

Ipinaliwanag ni Lacson na lumalabas sa survey na ayos na lang sa mga Pinoy na may mga extrajudicial killings sa kondisyong masolusyunan lang ang suliranin sa droga.

Naniniwala ang senador na sa mahabang panahon ay nasanay ang mga Filipino sa magkakaparehong style ng pamama­lakad sa gobyerno at nga­yon lang nakaranas ng kakaibang uri ng pamumuno sa ilalim ng administrasyong Duterte.