EJAY, NAGULAT SA ‘PAGBUBUNTIS’ NI ELLEN

Tweet on Twitter

Share on Facebook

KAMAKALAWA ng hapon lang iniharap sa amin ni Perry Lansigan (ng PPL Entertainment, Inc.) ang bagong alagang nadagdag sa kanyang kuwadra, si Ejay Falcon.

Co-managed si Ejay sa Star Magic, pero hanggang August na lang ang kontrata niya roon at tapos na rin ang kontrata niya sa ABS-CBN 2.

Napagdudahan tuloy na lilipat si Ejay ng GMA 7 kaya nagpa-handle siya kay Perry.

Pero itinanggi ito ni Ejay. Matagal na silang magkakilala ni Perry, kaya kampante siyang makatrabaho ito at ipagkatiwala ang kanyang career.

Sagot ng Kapamilya hunk actor tungkol sa isyung paglipat sa Kapuso network, “May Probinsyano pa akong gagawin eh,

“May isa pa akong show na hindi umeere. Wala, wala, ayoko pang isipin ‘yun.

“Ang hirap magplano. Kasi, baka mamaya, mawala ako sa focus ko sa ginagawa ko dito, ‘di ba?

“So, dito muna ako. Wala sa plano ‘yun. Hindi ko pa naiisip ‘yun.”

Malapit na siyang magsimulang mag-tape sa Ang Probinsyano at type na type niya ang role.

Nagpasalamat si Ejay dahil puma­yag ang ABS-CBN at Star Magic na magpa-handle din sa PPL dahil may mga bagay siyang gusto pang i-explore sa labas na puwedeng matutukan ni Perry.

Ani Ejay, “May hinahanap lang ako na… siguro, dagdag trabaho. May mga hinahanap na outside na magtrabaho.

“Sa Star Magic kasi, nandu’n naman ‘yung pag-aalaga nila. Pero kasi, isang handler, bente artista ‘yung hawak.

“Like ako, kasama ko sa handler ko si Jericho, Jake Cuenca, sina Jessy and dami. So, isang tao lang si Kuya Allan (Real), hindi naman niya magagawa lahat ‘yun.

“Gusto ko, may tututok. Mas maganda siguro kung dalawa ‘yung nag-iisip.”

Maayos silang nagkahiwalay ng dati niyang mentor at manager na si Benjie Alipio. Bahagi na ng pamilya niya ang Tito Benjie niya kaya okay sila.

***

Bukod sa Ang Probinsyano, may nakatengga pang programa si Ejay, itong The Promise of Forever na hindi niya alam kung kailan ang airing nito.

Ito sana ang maglulunsad sa career ni Ritz Azul sa Kapamilya network, pero waley pang balita kung kailan na ito maipapalabas.

Isang taon silang nag-taping, at may kinunan pa sila sa apat na bansa ng Europe. Kaya nakakapanghinayang kung mababangko lang ito.

Natapos na nila ang taping, pero wala pang balita kung kailan ang airing nito.

“Siyempre, nakakalungkot. Kasi, lahat kami, excited nu’ng ginawa namin,” medyo naaalangang sagot sa amin ni Ejay.

Nanghihinayang din siya sa project na ito dahil mga bigating stars ang kasama nila rito.

Bukod kay Ritz, ilan pa sa kasama nila rito sina Paulo Avelino, Amy Austria, Cherry Pie Picache, Tonton Gutierrez, at Benjie Paras. Kaya sana maipalabas nila ito.

***

Sa pakikipagtsikahan namin kay Ejay, napag-usapan din ang tungkol sa kanila ni Ellen Adarna na naging malapit sila sa Pasion de Amor.

Hindi umabot sa seryosong relasyon, pero nagdi-date lang.

Nagulat ang aktor nang binanggit namin ang isyung buntis si Ellen.

Tingin niya, hindi. Pero napapag-usapan nila noon na gustung-gusto ni Ellen na magka-baby.

“Gusto naman talaga niya magka-baby, eh. Pero alam ko, nu’ng nag-usap kami dati, gusto niya magka-baby, ayaw niya mag-asawa,” pakli ni Ejay.

Okay ang lovelife niya ngayon dahil going strong ang relasyon nila ng da­ting taga-Starstruck na si Jana Roxas.

Mas gusto niyang tahimik lang at huwag nang pag-usapan ang tungkol sa kanyang lovelife.

Masaya siya dahil na­ging bahagi na siya ng PPL at nakilala na niya ang ilan niyang kapatid kay Perry.

Ang gusto sana niya talagang makilala ay si Dingdong Dantes na isa sa iniidolo niyang aktor.