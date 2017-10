EDITORIAL: One way EDSA, uubra kaya?

Siguradong uulanin na naman ng bashers ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa panukala nitong ga­wing one way ang tatlong pangunahing lansangan sa Metro Manila, kasama ang Epifanio delos Santos Avenue (EDSA), C-5 at ang Roxas Boulevard.

Ipinasa na ng MMDA ang panukala sa mga metro mayors na siyang magpapasya kung pasado o hindi ang panukala na ang tanging layon ay mapaluwag ang daloy ng trapiko sa Metro­ ­Manila.

Alam naman natin na kapag nagmistulang malaking parking­ lot ang EDSA, C-5 at Roxas Blvd. siguradong-sigurado na standstill na as in mistulang titigil na rin ang galawan ng mga sasakyan sa buong Metro Manila kaya naman walang tigil sa kakaisip ng solusyon ang MMDA kung paano na talaga ang gagawin para mawala kundi man mabawasan ang trapiko rito sa atin.

Imposible na yata talagang lumuwag ang EDSA at C-5 kapag rush hour at lalo pa ngayong Ber months na naman. Subalit sabi nga sa kasabihan na walang imposible sa taong determinado.

Seryoso ang MMDA na lutasin ang traffic kaya naman sari-sari­ ang naiisip nilang solusyon dito.

Sa one way EDSA, mahirap isipin na pa-northbound na lang ang magkabilang lane habang ang C5 naman ang gagawing daanan­ ng mga sasakyan na magmumula south patungo sa Quezon City.

Sa ganang amin, walang mawawala kung susubukan ito. Kailangan lang na himayin at pag-usapang mabuti ang plano para matiyak na hindi mapeperwisyo ang taumbayan lalo na ang mga motorista.

Kailangan ding marinig ang panig ng mamamayan, ang mga commuters at car owners na direktang tatamaan ng plano.

Sa ganitong paraan, mailalatag ang mga pros and cons ng panukala at kapag nasagot ng MMDA ang lahat ng concerns at tanong sa isyu, baka pwedeng ikonsidera ito, otherwise malabo na maaprubahan ito dahil baka sa halip na solusyon ay lalong magdulot ito ng gulo at perwisyo sa bayan.