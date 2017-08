EDITORIAL: Kagyat ang gawing implementasyon

Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang executive order (EO) na nagsususpinde sa compensation system para sa mga kawani ng government-owned and controlled corporations (GOCCs).

Nitong Hulyo 28, ng kasalukuyang taon ay pinirmahan ni Duterte ang EO No. 36 na pumupuntiryang harangin ang diumano’y sobra-sobrang bonuses at benepisyo na tinatanggap ng mga opis­yal at tauhan ng GOCC.

Sa ilalim ng EO No. 36 ay sinususpinde ang ‘Compensation and Position Classification System’ (CPCS) at ‘Index of Occupational Services’ (IOS) salig sa EO No. 203 na nagtatakda sa binalangkas na kumpensasyon at computation ng bonuses at incentives ng mga empleyado ng GOCCs.

Ang EO No. 203 ay pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong Marso 2016.

Batay sa direktiba ni Pangulong Duterte, kinakailangan munang mapag-aralang maigi at rebisahin ang napapalang kumpensasyon ng mga tauhan ng GOCCs.

Una nang binatikos ni Pangulong Duterte sa ikalawang State of the Nation Address (SONA) nito noong Hulyo 24, ngayong taon ang nagla­lakihang bonuses, allowances at ilan pang benefits ng mga opisyal ng GOCC dahil labis-labis aniya ito sa itinatakda ng Salary Standardization Law (SSL).

Malinaw ang direktiba ng Pangulo sa suspensyon ng bonuses at benepisyo ng mga opisyal at tauhan ng mga GOCCs.

Pero ang tanong sino at kailan ito ipatutupad? Dapat kasabay ng kautusan ng Pangulo ay kumikilos na ang mga ahensyang may kinalaman sa usaping ito at umaksyon na.

Hindi naman kasi magandang panay ang anunsyo ng Pangulo sa mga bagong polisiya pero wala namang kagyat na implementasyong ginagawa ang mga kaukulang tanggapan ng gobyerno.