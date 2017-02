Edgar Allan, rumesbak kay Mocha

HAVEY: Bumuwelta ang aktor na si Edgar Allan Guzman sa mga pahayag ni MTRCB Board Member Mocha Uson sa video blog ukol sa pagsasabing malaswa at hindi angkop sa kabataan ang dalawang programa ng ABS-CBN, specifically ang pilot episode ng The Better Half nina Shaina Magdayao & JC de Vera at ‘Abuso’ ng Ipaglaban Mo na tampok sina EA, Shy Carlos & Paolo Paraiso.

Sabi ni EA sa Instagram, “Mawalang galang na po MOCHA, kilala mo ako simula pa noong nagkatrabaho tayo sa TV5.

“Hindi ko matanggap na sabihin mong BASURA ang pinaghirapan naming episode ng IPAG­LABAN MO.

“Kung mayroon kang reklamo ukol dito, dumaan tayo sa tamang proseso. May due process sa mga reklamo sa MTRCB — at bilang Board Member, mas maganda kung pag-uusapan ito nang maayos, hindi ‘yung nanlilibak at nagwawala ka na sa social media blog mo.

“At sa huli’t huli ko, itataya ko ang munti kong pangalan sa industriyang ito na mas maayos naman ang episode namin sa IPAGLABAN MO kaysa sa mga pelikula mong BUTAS 2 (2012) at SEKSING MASAHISTA (2011).

“Please konting RES­PETO naman sa mga artistang Pilipino at oo, RESPETO rin sa tamang proseso bilang concerned na mamamayang Pilipinong nasa poder ngayon. #Respeto #HindiBasu­raAngGinawaKo #Uma­yosKaMocha”

Sari-sari ang reaksyon ng mga tao sa IG post na ‘yun at base sa comments ng tao, naniniwala akong maraming nakapanood ng episode ng Ipaglaban Mo na nagsabing maganda at eye-opener ang naturang kuwento directed by Digo Ricio para lumaban ang kababaihan sa kahit na anong uri ng abuso.

Kinumusta ko kay EA ang paggawa nila ng kontrobersyal na episode na ‘yun.

Sabi ni EA, “Ingat na ingat nga po kaming kunan ‘yung maseselang eksenang iyun. Responsable naman po ang produksyon staff pati na direktor kaya kahit daya-daya at simulated lang ang mga eksena ay naging makatotohanan po ito.

“Nang mapanood ko po ang video ni Mocha, na-offend po talaga ako nang tawagin ‘yung episode na ‘yun at ‘yung show na BASURA.

“Hindi po ako nakikipag-away, ha? Respeto lang ang hinihingi ko para sa mga naghihirap sa programa — at dahil responsable kami sa kung ano ang puwede at hindi puwedeng panoorin at ipalabas sa TV.

“Salamat sa mga nagsabing maraming natutunan ang mga tao sa episode namin na puwede nilang ipaglaban at ipagtanggol ang kanilang sarili.

“‘Yun ang objective namin sa show. Kung may na-offend man, sorry, pero hindi ‘yun ang intensyon ng episode at ng prog­rama. Mas magandang pinag-uusapan ang mga ito sa tamang forum — hindi ‘yung pinangungunahan ang tamang proseso.

“Basta inuulit ko lang — HINDI BASURA ANG GINAWA NAMING PROGRAMA at salamat sa mataas na rating sa episode na ‘yun po.”

Napag-alaman din namin na hindi totoong hindi nagpa-review ang Ipag­laban Mo ng nasabing episode sa MTRCB.

Their program review is per season kaya sumunod sila sa proseso at ang recent renewal ng permit nila ay nu’ng January 19 lang for the entire new season.

Clearly, may ibang direksyon na gustong tahakin si Mocha. Sineseryoso niya ang sinaunang meaning pa ng CENSORSHIP instead of SELF-REGULATION.

‘Yung pagpapaalis ng SPG rating ang kanyang ibinabandera na ewan kung ano ang consensus ng bagong MTRCB members.

Inuulit ko lang ang sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, sinabi niyang malaya si Mocha na gawin ang pagbibitiw kung gusto niya.

Aniya, “I’m not sure about the issues involved. But if she feels that she needs to quit, then she is free to do so.

“But as far as I know, she still said that she would be continually supporting the President in whatever capacity that she has.”

Opisyal na naging­ board member ng MTRCB si Mocha noong January at ipinakita niya sa kanyang video blog na winithdraw niya ang kanyang sixty thousand plus pesos na sweldo para ipambili ng grocery items na ido-donate sa Duterte’s Kitchen at iba pang charities ng kasalukuyang administrasyon.

Ang tanong, si Mocha ba ang katanggap-tanggap na boses natin sa MTRCB at sa lipunan?

Talaga?

