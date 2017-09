Economic sabotage, graft ipinoporma na vs Faeldon

Tweet on Twitter

Ikinakasa na ni Senador Panfilo Lacson ang mga kasong economic sabotage at graft laban kay dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon.

Ito ay may kinalaman sa tara system at iba pang katiwalian sa Bureau of Customs.

Ayon kay Lacson, kumpleto na ang mga kailangan nilang dokumento para sa paghahain ng kaso laban kay Faeldon at iba pang sangkot sa iregularidad.

“Kumpleto na ang dokumento na nakalap namin para maka-file ng kaso sa anti-graft at ibang kaso economic sabotage against former commissioner Faeldon. Kumpleto ang dokumento,” saad ni Lacson.

Patuloy pa rin aniya ang dating mga dokumento mula sa iba’t ibang source.

Gayunman, ayon sa senador ay nagiging problema nila ang paghahanap ng oras sa paghahain ng kaso subalit susubukan nila itong isingit sa mga schedule sa susunod na linggo.

Sa pagdinig naman ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes hinggil sa tara system sa BOC ay ipalalatag ng senador kay Customs fixer Mark Taguba ang mga dokumento nito hinggil sa pagbabayad nito ng tara sa iba’t ibang tanggapan sa ahensya.

Iginiit pa ni Lacson na mas makabubuting humarap si Faeldon sa naturang pagdinig upang marinig nito mismo ang detalye ng tara sa dati nitong pinamunuang tanggapan.

“Kung gusto niya (Faeldon), mag-testify yan para pakinggan ang sasabihin ni Taguba kung magkano napupunta sa office niya,” saad ni Lacson.