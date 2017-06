Economic policy ng Duterte admin, sablay – IBON Foundation

Lumala ang ‘domestic jobs crisis’ sa Pilipinas sa kabila ng ipinagmamalaki ng Duterte administration na 6.4% na paglago sa gross domestic product (GDP) sa ekonomiya ng bansa.

Ayon sa research group na IBON Foundation, base sa resulta ng labor force survey – bagama’t parehong bumaba ang unemployment at underemployment – sumabay naman sa pagbagsak ang employment at lumiit ang labor force sa bansa.

Sa report ng Philippine Statistics Authority (PSA), noong April 2017 nasa 5.7% ang unemployment at 16.1% naman ang underemployment, parehong mas mababa sa naitala sa kaparehong panahon noong 2016.

Makikita ito sa pagbaba ng mga unemployed ng 182,000 at underemployed ng 963,000.

Kung titingnan ang nasabing numero, parang gumanda umano ang lagay ng trabaho sa bansa, pero ayon sa IBON, kung tama ang datos ng PSA, bumaba ng 393,000 ang employment noong April 2017.

Ibig sabihin, hindi lamang umano nabigong makalikha ng bagong trabaho ang pagtaas sa 6.4% ng GDP, kundi nabawasan din ng trabaho mula noong nakaraang taon.

“IBON noted that if the PSA-released data are correct, then the reported number of employed Filipinos actually fell by 393,000 to 40.3 million in April 2017 from 40.7 million in the same period the year before. Not only did the reported first quarter growth of 6.4% in gross domestic product (GDP) not create jobs, but the economy actually lost jobs since last year,” ayon sa grupo.

Pinakamalaking nawalan ng trabaho ang services sector na natapyasan umano ng 557,000 work force.

Sa nasabing bilang 448,000 ang nawalan ng trabaho sa wholesale and retail trade, sinundan ng 74,000 sa education sector at 65,000 sa accommodation at food services.

Malinaw umano na hindi epektibo ang neoliberal economic policy na ipinatutupad ng Duterte kasalukuyang administrasyon.

“Neoliberal market-driven policies have not and will not develop the Philippine economy,” giit ng grupo.